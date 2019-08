Werder-Star Klaassen im Visier von Lazio Rom

Rom/Grassau – Es war nur eine Frage der Zeit, dass auch der Name Davy Klaassen in der Gerüchteküche auftaucht. Der Niederländer hat beim SV Werder Bremen eine gute Saison gespielt und ohnehin einen sehr guten Ruf. Nun soll sich Lazio Rom mit einer Verpflichtung des 26-Jährigen beschäftigen.

Das berichtet die italienische Sportzeitung „Corriere dello Sport“. Im Gespräch ist eine Ablösesumme von 22 Millionen Euro. Nach Informationen der DeichStube soll Davy Klaassen allerdings einen Wechsel in diesem Sommer ausgeschlossen haben, er will nicht nach einer Saison schon wieder den Verein verlassen und möchte mindestens noch ein Jahr bei Werder Bremen bleiben.

Sein Vertrag läuft ohnehin noch bis 2022. Klaassen war vor einem Jahr vom FC Everton an die Weser geflüchtet. Denn sein Wechsel eine Spielzeit zuvor von Ajax Amsterdam nach England hatte sich als Fehler herausgestellt, beim Premier-League-Club kam der niederländische Nationalspieler überhaupt nicht zurecht. Everton hatte eine Ablösesumme von 27 Millionen Euro nach Holland überwiesen und bekam ein Jahr später von Werder nur noch die Hälfte wieder. Ein Schnäppchen also für die Bremer.

Werder Bremen: Davy Klaassen und Lazio Rom - da war doch schon mal was?

Lazio Rom und Davy Klaassen – das ist übrigens keine ganz neue Geschichte. Die Italiener klopften schon häufiger beim spiel- und kampfstarken Mittelfeldspieler an. Diesmal ist er als Ersatz für Sergej Milinkovic-Savic vorgesehen. Der 24-Jährige Serbe steht vor einem Wechsel zu Manchester United – für eine Ablösesumme von angeblich 81 Millionen Euro. Lazio könnte sich Klaassen also durchaus leisten. Als Pokalsieger startet Lazio Rom in der Europa League.

Klaassen ist allerdings nicht der einzige Kandidat als Nachfolger von Milinkovic-Savic . Die Römer sollen sich auch mit Frankfurts Mijat Gacinovic von Eintracht Frankfurt beschäftigen. Bei dem 24-Jährigen dürften Lazios Chancen größer sein, der Serbe hat bei der Eintracht keinen Stammplatz. Werder kann es egal sein, Klaassen dürfte bleiben. Der 26-Jährige ist aus dem Bremer Mittelfeld nicht wegzudenken. Erst kürzlich hat Trainer Florian Kohfeldt betont, dass der Niederländer im Mittelfeld neben Maximilian Eggestein absolut gesetzt ist.

Quelle: DeichStube