Langkamp: Führungsspieler ohne Einsätze

Bremen - Das Duell gegen seinen Ex-Verein FC Augsburg hatte Sebastian Langkamp aus Verletzungsgründen noch verpasst, vor dem Duell gegen seinen anderen Ex-Verein Hertha BSC (Dienstag, 18.30 Uhr) ist Werders Innenverteidiger nun wieder fit.

„Basti wird im Kader stehen“, kündigte Werders Trainer Florian Kohfeldt am Montag an - und hob die große Bedeutung des Abwehrspielers für die Bremer hervor.

„Ich bin sehr froh, dass er wieder dabei ist“, betonte Kohfeldt, „denn ich sehe ihn als einen unserer Führungsspieler.“ Es war eine Aussage, die zumindest auf den ersten Blick merkwürdig erschien. Gespielt hat Langkamp in den bisherigen fünf Pflichtspielen der Saison nämlich noch nicht. Im Pokal gegen Worms (6:1) sowie an den ersten beiden Spieltagen gegen Hannover (1:1) und Frankfurt (2:1) saß der 30-Jährige auf der Bank. Die Partien gegen Nürnberg (1:1) und Augsburg (3:2) verpasste er dann wegen muskulären Problemen im Oberschenkel.

Innenverteidiger Nummer drei

„Dass Basti bisher noch nicht auf dem Platz stand, liegt auch daran, dass Milos Veljkovic und Niklas Moisander ihre Sache sehr gut machen“, erklärte Kohfeldt, der Langkamp abseits des Rasens enorm schätzt: „Er ist ein ganz wichtiger Spieler für unsere Mannschaftsstruktur.“ Langkamp selbst weiß, dass sich „an meiner Rolle im Vergleich zum Vorjahr nicht viel geändert hat.“ Heißt: Er ist Innenverteidiger Nummer drei, muss auf Sperren oder Verletzungen seiner Kollegen warten, um zum Einsatz zu kommen.

„Ich definiere mich als älterer Profi sehr über meine Rolle außerhalb des Spielfeldes. Es geht in meinen Augen um mehr als die reine Leistung auf dem Platz“, sagte Langkamp. Für einen guten Konkurrenzkampf sorgen, die eigenen Ansprüche im Sinne der Mannschaft zurückstellen - auf diese Sachen legt er großen wert. „Milos und Niklas haben bisher gut gespielt. Klar bin ich dadurch etwas ins Hintertreffen geraten, aber am Ende ist es für die Mannschaft positiv.“

Nach überstandener Verletzung geht es für den Ex-Berliner nun darum, „mich so zu präparieren, dass der Trainer jederzeit auf mich zurückgreifen kann“. Gegen seinen alten Verein Hertha wird Langkamp am Dienstag wohl wieder nicht zum Einsatz kommen. Trotzdem freut er sich auf das Wiedersehen mit den Ex-Kollegen. Von 2013 bis 2018 stand der 1,91-Meter-Mann in der Hauptstadt unter Vertrag. „Es war eine schöne und sehr erfolgreiche Zeit“, sagte er. „Vor und nach dem Spiel wird es sicher die eine oder andere herzliche Umarmung geben“, kündigte er an. Allerdings nicht für jeden: „Bei anderen vielleicht nur einen feuchten Händedruck.“

Quelle: DeichStube