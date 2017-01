Sane verrät: Sertic ist sehr interessiert

Bremen - Werder will angeblich den Franzosen Gregory Sertic für die neue Saison verpflichten – und Lamine Sane macht den Bremern nicht nur Hoffnung, sondern der 29-Jährige unterfüttert das Gerücht sogar.

„Ich habe schon mit ihm gesprochen“, verrät der Werder-Profi: „Er ist sehr interessiert und wartet auf Werder.“ Sane und Sertic haben gemeinsam bei Girondins Bordeaux gespielt, ehe Sane im Sommer an die Weser wechselte. Sertic könnte ihm bald folgen. „Er wäre ein Gewinn für Werder“, sagt Sane: „Er ist sehr vielseitig, kann Sechser, Achter oder auch im zentralen Mittelfeld spielen.“ Außerdem würde Sertic auch menschlich gut zur Bremer Mannschaft passen.

Einziges Problem: Sane musste ihm von einer unangenehmen Bremer Seite berichten. „Der Schnee“, sagte Sane und lachte: „Das musste ich ihm doch sagen. Das ist überhaupt nicht mein Wetter. Ich lasse es über mich ergehen.“ Ansonsten hätte er aber nur Positives von Bremen zu berichten gehabt.

Jetzt ist Werder am Zug. Sertic besitzt in Bordeaux noch einen Vertrag bis Sommer, ist dann also ablösefrei zu haben. Wie Sane verfügt der 27-Jährige über Champions-League-Erfahrung. Werder-Sportchef Frank Baumann wollte sich bislang zur Personalie Sertic nicht äußern.

kni