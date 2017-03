„Mister Hundertprozent“ fordert viel Intelligenz

Bremen - „Mister Hundertprozent“ lacht über das, was ihm am Freitagabend in Wolfsburg widerfahren war. 100 Prozent der Zweikämpfe gewonnen – welcher Verteidiger kann das schon nach 90 von purer Abwehrarbeit geprägten Minuten von sich behaupten?

Lamine Sane kann es – für ihn war der ultimative Zweikampfwert auf dem Statistikbogen der Partie ausgewiesen worden. Auch bei der Passquote stand: 100 Prozent. Selbst, sagt Sane, „hatte er gar nicht auf dem Schirm“, dass es so gut für ihn gelaufen war: „Man hat es mir später erzählt. Ich selbst gucke ja nicht, was über mich geschrieben wird. Weil ich es ja nicht verstehe“, sagt er und begleitet die Übersetzung der Dolmetscherin mit einem breiten Grinsen.

Es ist insgesamt ein starker Kontrast, den Sane im Mediengespräch abbildet. Und das nicht nur wegen seines schwarz-weißen Designer-Outfits. Drei Wochen zuvor hatte er an gleicher Stelle gestanden und alle Schuld an der 2:3-Niederlage gegen den FC Augsburg auf sich genommen. Nun ist er der, der alle Zweikämpfe gewonnen hat. Eine respektable Steigerung.

Werder muss gegen Darmstadt anders agieren

Die sei aber nur möglich, weil sich das gesamte Team im Defensivverhalten deutlich verbessert habe, meint der Senegalese: „Wir haben aus dem Augsburg-Spiel viele Lehren gezogen. Es geht darum, die Punkte zu holen, nicht schön zu spielen.“ Und Punkte werden in der Abwehr geholt – also galt bei Werder zuletzt: Alle Mann defensiv denken und handeln. Das hat zweimal geklappt – in Mainz, in Wolfsburg. Aber wenn am Samstag Darmstadt 98 ins Weserstadion kommt, muss Werder wieder anders spielen, muss mehr agieren, mehr nach vorne spielen.

Frage an Sane: Geht das, ohne die defensive Sicherheit zu verlieren? „Wir müssen es intelligent anstellen, müssen clever sein und dürfen dem Löwen nicht ins offene Maul laufen“, antwortet der 29-Jährige. Soll heißen: Nicht zu viel riskieren, sondern abwarten, auf die eigene Chance lauern. Auf keinen Fall darf es am Samstag schiefgehen, meint Sane: „Wir spielen gegen den Tabellenletzten und müssen die drei Punkte holen. Unseren Fans sind wir schon lange einen Heimsieg schuldig.“

