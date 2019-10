So seht Ihr den Test von Werder Bremen gegen den FC St. Pauli im Live-Stream

Freundschaftsspiel in der Länderspielpause

+ © gumzmedia Die Mannschaft des SV Werder Bremen bestreitet am Freitag ein Testspiel gegen den FC St. Pauli. © gumzmedia

Länderspielpause in der Fußball-Bundesliga. Auf den SV Werder Bremen verzichten müsst Ihr trotzdem nicht – am Freitagabend steht ein Testspiel im Stadion am Millerntor bei Zweitligist St. Pauli an (Anpfiff 18.30 Uhr). So verfolgt Ihr die Partie im Live-Stream.