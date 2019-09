Werder testet gegen Hannover 96

Werder Bremen testet in der Länderspielpause gegen Zweitligist Hannover 96.

Am Donnerstag steht für die Mannschaft von Werder Bremen ein Testspiel gegen Hannover 96 auf dem Programm - allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Von wegen zwei Wochen ohne Spiel: Der SV Werder Bremen nutzt die Länderspielpause in der Fußball-Bundesliga für ein Testspiel gegen Hannover 96. Die Partie gegen den Zweitligisten wird an diesem Donnerstag im Eilenriedstadion in Hannover ausgetragen, findet allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Weder Fans noch Medien haben Zutritt.

Quelle: DeichStube