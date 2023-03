Werder-Sextett auf Reisen: Die Länderspiel-Termine in der Übersicht

Von: Maik Hanke

Niclas Füllkrug, Jiri Pavlenka und Ilia Gruev (v. l. n. r.) sind u. a. mit ihren Nationalteams unterwegs. Alle Länderspiel-Termine der Werder Bremen-Profis in der Übersicht. © Imago Images (3)

Sechs Spieler des SV Werder Bremen sind Ende März mit ihren Nationalmannschaften unterwegs. Das sind die Termine der Länderspiele in der Übersicht.

Bremen – Die Krankheitswelle scheint vorerst überstanden zu sein, auch einige zuletzt verletzte Spieler kehren beim SV Werder Bremen zurück. Wirklich voller wird es auf dem Trainingsplatz am Wohninvest Weserstadion in diesen Tagen aber nicht: Es ist Länderspielpause, und auch die Grün-Weißen stellen eine Reihe von Profis an die jeweiligen Nationalmannschaften ab.

Sechs Spieler des SV Werder Bremen sind bei den Länderspielen Ende März gefordert. Während Niclas Füllkrug mit Deutschland zwei Testspiele gegen Peru und Belgien bestreiten darf, wird es für Jiri Pavlenka, Ilia Gruev und Romano Schmid ernst: Tschechien, Bulgarien und Österreich sind in den ersten Qualifikationsspielen für die Fußball-Europameisterschaft 2024 gefordert. Deutschland ist als Gastgeber gesetzt.

Sechs Spieler des SV Werder Bremen für die Nationalmannschaft nominiert

In Fabio Chiarodia und Mio Backhaus sind außerdem zwei Talente mit ihren U19-Nationalmannschaften im Einsatz. Mehr noch: Italien und Deutschland treffen in der U19-EM-Qualifikation sogar aufeinander – und das ausgerechnet in Bremen. Das direkte Duell steigt bereits am Mittwoch um 12 Uhr im Stadion Platz elf. Seine Länderspielreise abgesagt hat indes Milos Veljkovic: Der serbische Nationalspieler hat Wadenprobleme. (han)

Niclas Füllkrug:

Deutschland – Peru (Testspiel): Samstag, 25. März, 20.45 Uhr



Deutschland – Belgien (Testspiel): Dienstag, 28. März, 20.45 Uhr



Jiri Pavlenka:

Tschechien – Polen (EM-Qualifikation): Freitag, 24. März, 20.45 Uhr



Moldawien – Tschechien (EM-Qualifikation): Montag, 27. März, 20.45 Uhr



Ilia Gruev:

Bulgarien – Montenegro (EM-Qualifikation): Freitag, 24. März, 18 Uhr



Ungarn – Bulgarien (EM-Qualifikation): Montag, 27. März, 20.45 Uhr



Romano Schmid:

Österreich – Aserbaidschan (EM-Qualifikation): Freitag, 24. März, 20.45 Uhr



Österreich – Estland (EM-Qualifikation): Montag, 27. März, 20.45 Uhr



Fabio Chiarodia:

Deutschland U19 – Italien U19 (EM-Qualifikation): Mittwoch, 22. März, 12 Uhr



Slowenien U19 – Italien U19 (EM-Qualifikation): Samstag, 25. März, 12 Uhr



Italien U19 – Belgien U19 (EM-Qualifikation): Dienstag, 28. März, 12 Uhr



Mio Backhaus:

Deutschland U19 – Italien U19 (EM-Qualifikation): Mittwoch, 22. März, 12 Uhr



Deutschland U19 – Belgien U19 (EM-Qualifikation): Samstag, 25. März, 12 Uhr

Slowenien U19 – Deutschland U19 (EM-Qualifikation): Dienstag, 28. März, 12 Uhr