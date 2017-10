Kruse: Blitz-Comeback möglich

Bremen - Max Kruse ist weg! Keine Panik, nicht für immer, sondern nur vorübergehend. Derzeit hält sich der verletzte Stürmer nicht in Bremen auf, lässt sein gebrochenes Schlüsselbein also andernorts behandeln. Wo, das verrät Frank Baumann nicht.

Dafür gibt der Sportchef Einblick in Kruses Comebackplan. Und es sieht so aus, als könne der Torjäger weit früher ins Team zurückkehren als zunächst angenommen. „Bis jetzt läuft für Max alles gut. In den nächsten 14 Tagen ist das Mannschaftstraining noch kein Thema, aber danach ist eine Rückkehr nicht ausgeschlossen“, sagt Baumann der DeichStube.

Zweieinhalb Wochen ist es her, dass sich Kruse im Spiel gegen Schalke 04 das rechte Schlüsselbein brach. Damals war von bis zu acht Wochen Pause die Rede gewesen. Folgt man nun Baumanns Hoffnung, dann wäre Kruse schon nach viereinhalb Wochen wieder trainingsfähig und weitere ein, zwei Wochen später fit für Einsätze.

Wenn es tatsächlich so kommen sollte, wäre das schon ein Blitz-Comeback. Aber noch gilt bei allem natürlich die Einschränkung, dass der weitere Heilungsverlauf abgewartet werden muss. In zehn Tagen, so Baumann, kehrt Kruse nach Bremen zurück. Dann werden die Prognosen möglicherweise schon präziser und belastbarer.

Quelle: DeichStube