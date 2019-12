Marco Bode mischt sich ein

Marco Bode, Aufsichtsratsvorsitzender des SV Werder Bremen, stützt in der Krise Trainer Florian Kohfeldt den Rücken.

Bremen – Plötzlich stand einer in der Interviewzone des Weserstadions, der dort nach Heimspielen eigentlich nie zu sehen ist: Marco Bode. In der Krise sprang der Aufsichtsratschef des SV Werder Bremen der sportlichen Leitung zur Seite.

Marco Bode unterstützte Sportchef Frank Baumann in dessen Kampf um eine Zukunft mit Trainer Florian Kohfeldt. Mehr Rückendeckung für einen Coach geht fast nicht.

„Ich glaube, dass Florian wirklich der richtige und ein sehr guter Trainer für uns ist. Das bleibt auch nach einem Spiel wie heute so“, sagte Bode bei Radio Bremen – und das wohlgemerkt nach einer 0:5-Klatsche gegen Mainz. Und auf die Frage, ob es in der Winterpause trotzdem eine Trainerdiskussion bei Werder Bremen geben könnte, antwortete der 50-Jährige mit einem klaren „Nein“.

Werder Bremen: Marco Bode hat weiter Vertrauen in die Mannschaft

Mit dem Auftritt der Mannschaft war der Ex-Profi alles andere als einverstanden gewesen: „Wir müssen feststellen, dass wir in allen Belangen überfordert waren. Ein Stück weit auch nervlich. Im Grunde war die Mannschaft nach einer Viertelstunde erledigt. Und alles, was sie sich vorgenommen hat, hat sich in Luft aufgelöst.“

Nun gehe es darum, dass sich jeder absolut in den Dienst der Mannschaft stelle und die Schuld nicht bei anderen suche. Das Grundvertrauen in die Qualität des Kaders ist bei Bode jedenfalls noch vorhanden: „Wir wissen, dass diese Mannschaft besser und erfolgreicher Fußball spielen kann.“ (kni)

Quelle: DeichStube