Steigt Werder Bremen ab? #aufwerdern auf Rollern! | #DeichFUMS-Vodcast Episode 16

Oh weh, Werder Bremen! Es droht der Abstieg, es wird über den Trainer Florian Kohfeldt diskutiert – dunkle grün-weiße Zeiten! Kann #DeichFUMS helfen?

In Folge 16 des Podcasts von DeichStube und FUMS-Magazin wird der Versuch gestartet, Werder Bremen aufzupäppeln – mal mehr, mal weniger erfolgreich. #aufwerdern! #DeichFUMS supportet die Fan-Aktion: #aufwerdern auf E-Rollern – bloß nicht verletzen!

Werder Bremen-Podcast: #DeichFUMS 16 auf allen Kanälen und bei Youtube

Spotify: Hier Folge 16 des Werder Bremen-Podcasts #DeichFUMS bei Spotify hören!

Soundcloud: Hier Folge 16 des Werder Bremen-Podcasts #DeichFUMS bei Soundcloud hören!

Apple-Podcasts: Hier Folge 16 des Werder Bremen-Podcasts #DeichFUMS bei Apple-Podcasts hören!

Deezer: Hier Folge 16 des Werder Bremen-Podcasts #DeichFUMS bei Deezer hören!

YouTube: Hier Folge 16 des Werder Bremen-Vodcast bei YouTube gucken!

In der Audio-Säge von der DeichStube und FUMS-Magazin quatschen Timo Strömer von der DeichStube und Lars Kranenkamp von FUMS natürlich wieder über Werder Bremen – oder auch hart dran vorbei! In der 16. Episode des #DeichFUMS-Podcast erwartet Euch erneut eine nicht immer ganz ernst gemeinte Sendung pickepackevoll mit den Themen, die die Fans des SV Werder Bremen bewegen: Abstiegssorgen, Abstiegssorgen, Abstiegssorgen! #DeichFUMS hält die grün-weiße Fahne hoch, fragt am Grünen Telefon beim Taktik-Experten und Fußball-Autor Tobias Escher nach, was Phase ist, ob Florian Kohfeldt Werder Bremen noch retten kann und überhaupt: Bleibt der SVW drin? Vorsicht: die Antworten Eschers werden nicht allen Werder-Fans gefallen!

Werder Bremen: Bleibt Florian Kohfeldt? - #DeichFUMS diskutiert

Sonst noch ‘was? #DeichFUMS wirkt bezüglich der Werder-Situation fast ein bisschen unschlüssig. Was ist zu tun? Um dem Dilemma zu entfliehen hilft das allseits beliebte Fragen-Antwort-Spiel „Wahrheit oder dicht!“. Ansonsten werden wieder massig Herrengedecke gereicht und allerlei Blödsinnn verzapft: Schlechte Wortwitze, dumme Sprüche, kaum Werder-Expertise. Cheers und viel Spaß mit #DeichFUMS Folge 16 – Eurem Lieblings-Podcast rund um den SV Werder Bremen.

Rubriklistenbild: © gumzmedia