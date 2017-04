Ludwig Augustinsson mit Ratten beworfen

Kopenhagen – In Bremen werfen sie mit Farbbeuteln auf den HSV-Bus, in Kopenhagen mit toten Ratten in Richtung Spieler. Diese äußerst ekelhafte Erfahrung musste der künftige Werder-Profi Ludwig Augustinsson am vergangenen Montag machen.

Als der Spieler des FC Kopenhagen beim 1:0-Sieg im Lokalderby gegen Bröndby IF einen Eckball ausführen wollte, warfen Anhänger der gegnerischen Mannschaft tote Ratten in seine Richtung. „Das war richtig eklig“, wird Augustinsson von „Spiegel Online“ zitiert. Er fügte hinzu: „Ich hatte schon Bier und Münzen – aber Ratten? Das war über der Grenze.“

Der Linksverteidiger, der im Sommer für rund drei Millionen Euro zum SV Werder wechselt, führte den Eckball aus, nachdem er gemeinsam mit Mannschaftskollege Benjamin Verbic die Ratten weggekickt hatten.

Auch Bröndbys Sportdirektor Troels Bech fand den Auftritt der eigenen Fans geschmacklos: „Ratten“, so Bech, „das ist so krass über der Grenze. Es ist ärgerlich, dass wir verloren haben, aber mindestens genau so ärgerlich, dass manche Zuschauer sich nicht zu benehmen wissen.“ Dass die kleinen toten Tiere es überhaupt durch die Einlasskontrolle geschafft hatten, erklärte der Sportdirektor so: Die Sicherheitsleute suchten eben eher „nach härteren Gegenständen als nach Pelztieren“.

Augustinsson nahm die Sache nach dem Spiel schon wieder mit Humor. Er postete bei Instagram ein Bild der Zeichentrick-Figur aus dem Film „Ratatouille“ mit dem Kommentar: „Derbysieger“.

1-0 #derbysejr Ein Beitrag geteilt von Ludwig Augustinsson (@ludwigaugustinsson) am 17. Apr 2017 um 12:32 Uhr

Quelle: WerderStube