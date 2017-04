Kopenhagen verdient bei Delaney-Transfer mit

Bremen - Werder feiert Thomas Delaney – und dessen Ex-Club FC Kopenhagen jubelt mit. Denn nach einem Bericht der dänischen Zeitung „Ekstrabladet“ hat sich der Meister eine lukrative Zusatzvereinbarung bei dem Winter-Transfer gesichert.

Demnach würde der Club bei einem Weiterverkauf Delaneys bis zu 15 Prozent der Ablösesumme als Nachzahlung auf die bislang erhaltenen zwei Millionen Euro kassieren.

Nach Delaneys starken Auftritten in der Bundesliga mit dem Dreierpack beim 5:2 gegen Freiburg als bisherigen Höhepunkt dürften die Interessenten nach dieser Saison Schlange stehen – besonders aus der englischen Premier League. Schon im Winter hatte zum Beispiel der FC Everton versucht, sich die Dienste des Mittelfeldspielers zu sichern.

Doch der Däne änderte seine Zusage an Werder nicht, der 25-jährige wechselte an die Weser. Und Sportchef Frank Baumann rechnet auch nicht damit, dass Delaney schnell wieder weg will: „Seine Ansichten sind entscheidend. Und Thomas ist da sehr klar in seiner Meinung. Sein Weg mit Werder ist noch lange nicht zu Ende. Was aber in drei, vier Jahren sein wird, muss man sehen.“

Auch Werder hat kein Interesse daran, schnelles Geld mit Delaney zu machen. Baumann will eine neue Mannschaft aufbauen, dabei ist der Däne ein ganz wichtiger Bauteil. Deswegen darf sich der FC Kopenhagen zwar über die starken Leistungen seines Ex-Spielers freuen, aber eine Extrazahlung aus Bremen dürfte es vorerst nicht geben.

Quelle: WerderStube