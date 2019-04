Kommentar: Ein peinlicher Versuch, die Fans zu mobilisieren

Kruse-Drohung von Werder-Geschäftsführer Hess-Grunewald

Werder-Geschäftsführer Hess-Grunewald droht mit unpopulären Entscheidungen.

Wenn der Abpfiff naht und die Niederlage droht, dann wird in der Bundesliga oft die Brechstange rausgeholt. Florian Kohfeldt hält nicht so viel davon, der Werder-Coach setzt bis zum Schluss lieber auf spielerische Lösungen – und gilt auch deshalb aktuell als einer der besten Trainer in Deutschland.