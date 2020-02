Kommentar: Kohfeldt kann es noch schaffen

Zur Trainerfrage beim SV Werder Bremen

+ © imago images / Sven Simon Werder Bremen gegen Union Berlin heißt die nächste Partie: Für Florian Kohfeldt und seine Elf ist ein Sieg pflicht. © imago images / Sven Simon

Ein Kommentar von Björn Knips. In den letzten zehn Bundesliga-Spielen gab es acht Niederlagen. In der Rückrunde, in der alles besser werden sollte, kassierte der SV Werder Bremen auch schon zwei Pleiten in drei Partien.