Kommentar: Die feine Klinge im eigenen Rücken

Ein Kommentar von Carsten Sander. Nach fünf Unentschieden nun die Niederlage bei Spitzenreiter Mönchengladbach: Werder Bremen hat ein Spiel verloren, das enorm wichtig war für die weitere Ausrichtung des Clubs.

Ein Sieg gegen Gladbach hätte den Glauben an das Ziel Europa und das eigene Selbstbewusstsein wieder gestärkt. Die Niederlage bewirkt nun das Gegenteil. Die Köpfe hängen tief, der Blick geht nach unten bei Werder Bremen. Und es stellt sich die Frage, ob wirklich alles so richtig ist, was Trainer Florian Kohfeldt und sein Trainerteam mit der Mannschaft machen.

Zwei Punkte lassen sich dabei ganz klar benennen. Erstens: Fußballerisch ist die Mannschaft besser, als es Tabellenplatz 14 aussagt. In diesem Punkt macht Kohfeldt viel bis alles richtig.

Werder Bremen muss das Standard-Problem sofort in den Griff bekommen

Zweitens: Wenn Werder Bremen die eklatante Schwäche bei gegnerischen Standardsituationen nicht in den Griff bekommt, wird der schöne Fußball brotlose Kunst bleiben. In elf Spielen acht Gegentore nach ruhenden Bällen – es ist eine grausame Quote. Und Kohfeldt bekommt das Problem nicht in den Griff. Muss er aber. Bald. Schnell. Jetzt.

Im Grunde ist es so: Werder spielt mit feiner Klinge, sticht sich aber immer wieder in den eigenen Rücken. Bleibt das so, sind die Überlebenschancen schlecht.

Quelle: DeichStube