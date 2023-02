Rollo Fuhrmann: „Weg mit den düsteren Werder-Gedanken“

Teilen

Die DeichBlick-Kolumnisten (v. l. n. r.): Torsten Frings, Nils Petersen, Rollo Fuhrmann, Sebastian Prödl, Jurica Vranjes und Felix Kroos schreiben über den SV Werder Bremen. © DeichStube

Von Rolf „Rollo“ Fuhrmann. Hallo hallo! Ich gebe ja zu: Leicht war es nicht, düstere Werder-Gedanken beiseite zu schieben. Vier Niederlagen in Folge bei 4:17 Toren – da wurde mir schon ein bisschen anders. Aber die Verantwortlichen beim SV Werder Bremen, insbesondere Trainer Ole Werner, blieben bemerkenswert ruhig und das zurecht. Das 2:1 gegen den VfL Wolfsburg zum Rückrunden-Auftakt hat gezeigt, dass die Mannschaft auch eine kleine Krise wegstecken kann – das dürfte das Vertrauen in die eigenen Stärken zusätzlich steigern.

Für die Zukunft ist mir jedenfalls nicht bange. Das Wichtigste: Niclas Füllkrug bleibt bei Werder Bremen! Er ist der Garant für Werders Klassenerhalt. Mit 13 Treffern steht er an der Spitze der Torjägerliste der Bundesliga – auf Lücke ist immer Verlass. Seine Bescheidenheit, Unbekümmertheit und sein Optimismus stecken nicht nur die Fans und mich an, sondern auch seine Mitspieler. Ein Wechsel Füllkrugs in der Transferperiode hätte zwar die prekäre finanzielle Situation der Bremer entschärft, aber eben auch eine womöglich entscheidende Lücke hinterlassen. Gut, dass das Thema jetzt bis zum Sommer ruht.

Rolf „Rollo“ Fuhrmann: Der Transfer von Maximilian Philipp zu Werder Bremen ergibt Sinn

Apropos Transfers: Die Verpflichtung von Maximilian Philipp, als Leihgabe vom VfL Wolfsburg, ergibt für mich sehr viel Sinn, auch wenn er in der Hinrunde nur wenig Einsatzzeiten bekommen hat. Sicher, damit fehlt die Spielpraxis. Aber ich denke, dass der U21-Europameister mit seinen technischen und offensiven Fähigkeiten gut ins Konzept von Werder Bremen passt und er Marvin Ducksch und Co. zusätzlich Druck machen wird. Ole Werner wird den Neuzugang behutsam auf- und einbauen – und vielleicht wird es ja eine Erfolgsstory wie die von Mitchell Weiser.

Werner wird’s schon richten! Die Ruhe und Souveränität, die er auch in stürmischen Zeiten ausstrahlt und vorlebt, passt wunderbar zum SV Werder Bremen und ist maßgeblich für eine erfolgreiche Zukunft. Jetzt bitte in Stuttgart nachlegen – dann sind die düsteren Gedanken vorerst in ganz weiter Ferne.