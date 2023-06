Davy Klaassen, Niclas Füllkrug und Co.: Werders Königstransfers der letzten Jahre – Teil 2

Von: Fynn Walenziak

Teilen

Davy Klaassen (li.) und Niclas Füllkrug - zwei Königstransfers des SV Werder Bremen. © IMAGO / Sven Simon, gumzmedia

Bremen – Obwohl das Transferfenster offiziell erst am 1. Juli öffnet, hat der SV Werder Bremen in Naby Keita bereits einen echten Transfer-Coup gelandet. Die Hoffnung ist groß, dass der 28-Jährige den Verein endlich wieder in andere Sphären als nur den Abstiegskampf hievt. Während einige „Königstransfers“ in der Vergangenheit die Qualität der Mannschaft deutlich steigern konnten, sind andere krachend gescheitert: Teil zwei des Rückblicks auf Werders Königstransfers der letzten Jahre.

Saison 2017/18 – Milot Rashica: Im Winter 2018 hatte der SV Werder Bremen vergleichsweise viel Geld in die Hand genommen und einen jungen Kosovaren von Vitesse Arnheim für acht Millionen Euro verpflichtet. Milot Rashica sollte das Offensivspiel der Bremer variabler machen – was zunächst misslang. In der zweiten Halbserie der Saison 2017/18 wurde der Flügelspieler hauptsächlich als Joker eingesetzt und konnte in neun Partien nur einen Treffer verbuchen. Im darauffolgenden Jahr gelang ihm dann der Durchbruch, als er gemeinsam mit Max Kruse zu einem der gefährlichsten Sturm-Duos der Liga avancierte. In 26 Spielen erzielte Rashica neun Tore. Auch in die folgenden Saison startete er bärenstark, doch genauso wie Werder ließ der Offensivspieler immer weiter nach. Mit dem Abstieg 2021 endete auch das Kapitel an der Weser, und Rashica wechselte für elf Millionen Euro nach England zu Norwich City.

Alle Werder-Zugänge 2017/18: Ludwig Augustinsson, Ishak Belfodil, Marco Friedl, Jerome Gondorf, Sebastian Langkamp, Jiri Pavlenka, Milot Rashica, Yuning Zhang.

Die Königstransfers des SV Werder Bremen: Wer setzte sich durch, wer scheiterte?

Saison 2018/19 – Davy Klaassen: Nachdem Werder den Klassenerhalt in der Vorsaison letztlich souverän geschafft hatte, riefen die Verantwortlichen zur neuen Spielzeit das mutige Ziel „Europa“ aus. Damit diese Mission auch realistisch in Angriff genommen werden konnte, hatten die Bremer 13 Millionen Euro investiert und den niederländischen Star Davy Klaassen vom FC Everton verpflichtet – der Mittelfeldspieler ist bis heute Werders Rekordtransfer. Dieses Geld stellte sich später als gut investiert heraus, denn Klaassen war fortan gesetzt und einer der Leistungsträger. Insbesondere im zweiten Jahr zählte der Niederländer zu den wichtigsten Faktoren im Kampf gegen den Abstieg. In 33 Spielen erzielte er sieben Treffer. Doch der heute 30-Jährige hatte Heimweh und wollte unbedingt zu Ajax Amsterdam zurück. Für 11,7 Millionen Euro wechselte er nach langem Hin und Her im September 2020 zurück in seine Heimat.

Alle Werder-Zugänge 2018/19: Felix Beijmo, Jan-Niklas Beste, Martin Harnik, Stefanos Kapino, Davy Klaassen, Kevin Möhwald, Claudio Pizarro, Nuri Sahin, Romano Schmid.

2019/20 – Niclas Füllkrug: Bereits vor Beginn der Saison hatte Werder Bremen den Wechsel bekanntgegeben: Niclas Füllkrug wechselt für 6,5 Millionen Euro von Hannover 96 zurück an die Weser. Der Stürmer begann auch richtig gut in Bremen und erzielte in den ersten vier Spielen zwei Tore. Doch dann verletzte sich „Fülle“ schwer am Kreuzband und fiel bis kurz vor Ende der Saison aus. Auch in der darauffolgenden Spielzeit startete Füllkrug gut, doch in der Abstiegssaison plagten den Torjäger erneut immer wieder Verletzungsprobleme, und der mittlerweile 30-Jährige fand nie so richtig in die Spur. Nach dem Abstieg 2021 fiel Füllkrug in ein tiefes Leistungsloch und sorgte mit seiner Attacke gegen Clemens Fritz nach dem Zweitligaspiel beim SV Darmstadt 98 für einen Eklat. Doch nach seiner Suspendierung wendete sich das Blatt, der Stürmer ist seither nicht mehr aus der Bremer Mannschaft wegzudenken und hat sich mit starken Leistungen sogar zur WM nach Katar geschossen. Die Krone setzte sich Füllkrug dann im Mai 2023 auf, als er mit 16 Toren die Bundesliga-Torjägerkanone gewann.

Alle Werder-Zugänge 2019/20: Leonardo Bittencourt, Niclas Füllkrug, Benjamin Goller, Michael Lang, Davie Selke, Ömer Toprak, Kevin Vogt.

Saison 2020/21 – Tahith Chong: Der Aufschrei war groß, als bekannt wurde, dass der SV Werder Bremen ein junges Talent von Manchester United verpflichten würde. Tahith Chong wechselte auf Leihbasis an die Weser und sollte die großen Offensivprobleme der Grün-Weißen beheben. Doch der Niederländer kam in der Bundesliga überhaupt nicht zurecht, brachte es in der Hinrunde nur auf eine Torvorlage. Da das Talent immer weniger eingesetzt wurde und auch die Aussichten auf mehr Spielzeit in der Rückrunde nicht rosig waren, entschieden sich alle Beteiligten für einen vorzeitigen Abbruch der Leihe, und Chong wechselte nach Belgien zum FC Brügge. Mittlerweile spielt der 23-Jährige bei Birmingham City in der englischen Championship und ist dort gesetzt.

Alle Werder-Zugänge 2020/21: Felix Agu, Tahith Chong, Patrick Erras, Oscar Schönfelder.

Saison 2021/22 – Marvin Ducksch: Nach dem Abstieg aus der Bundesliga folgte beim SV Werder Bremen ein großer Kader-Umbruch. Einige Leistungsträger wurden für viel Geld abgegeben (Milot Rashica, Josh Sargent und Maximilian Eggestein), wiederum andere sind geblieben (Niclas Füllkrug, Ömer Toprak und Leonardo Bittencourt). Da Füllkrug aber in einem schweren Formtief steckte, benötigte Werder Verstärkung in der Offensive. Kurz vor Transferende wurde Marvin Ducksch nach einem langen Transferpoker für ca. vier Millionen Euro von Hannover 96 losgeeist. Der Stürmer zählte fortan nicht nur zum Stammpersonal bei den Grün-Weißen, sondern auch zu den absoluten Leistungsträgern und war maßgeblich am Bremer Aufstieg beteiligt. Sein Können konnte der 29-Jährige zudem (erstmals in seiner Karriere) auch in der Bundesliga mit zwölf Toren und sieben Vorlagen unter Beweis stellen. Aktuell wird der Torjäger von einigen Vereinen in Europa umworben und hatte sogar ein Mega-Angebot aus Saudi-Arabien vorliegen, das er ablehnte.

Alle Werder-Zugänge 2021/22: Roger Assalé, Marvin Ducksch, Anthony Jung, Lars-Lukas Mai, Kyu-Hyun Park, Nicolai Rapp, Mitchell Weiser.

Rückblick: Die Königstransfers des SV Werder Bremen - Jens Stage kommt immer besser in Fahrt

Saison 2022/23 – Jens Stage: Nach dem Aufstieg im Sommer 2022 schlugen die Bremer auf dem Transfermarkt schnell zu und verpflichten innerhalb kürzester Zeit Amos Pieper und Niklas Stark ablösefrei. Vergleichsweise viel Geld sollte der SV Werder Bremen dann wenige Wochen später ausgeben: Der dänische Mittelfeldspieler Jens Stage wurde für vier Millionen Euro vom FC Kopenhagen verpflichtet. Zunächst hatte es so ausgesehen, als wäre der Däne im ersten Jahr noch keine Verstärkung, doch in der Rückrunde der vergangenen Bundesliga-Saison zählte Jens Stage zu den Leistungsträgern beim SV Werder. Drei Mal traf der 26-Jährige ins Schwarze und stand in 15 Rückrundenspielen in der Startelf. Diese Leistungssteigerung wurde jetzt mit einem Marktwert-Upgrade belohnt.

Alle Werder-Zugänge 2022/23: Lee Buchanan, Oliver Burke, Amos Pieper, Maximilian Philipp, Dikeni Salifou, Jens Stage, Niklas Stark, Mitchell Weiser (fest). Hier geht es zum ersten Teil der Königstransfers des SV Werder Bremen!