Werder sucht den „Killer“: Füllkrug jetzt reif für die Startelf?

Nach Kurzeinsatz gegen Fortuna Düsseldorf

Niclas Füllkrug konnte gegen Fortuna Düsseldorf zwar kein Tor erzielen, aber zumindest mal auf sich aufmerksam machen. Schafft er den Sprung in die Startelf von Werder Bremen?

Bremen – 2 443 Tage lagen zwischen dem einen und dem anderen Spiel – und doch hatte sich für Niclas Füllkrug an der Szenerie nicht wirklich viel verändert. 1:3 stand es, als der damals 19-Jährige am 8. Dezember 2012 für Werder Bremen im Spiel gegen Eintracht Frankfurt eingewechselt wurde. 1:3 stand es auch am Samstag, als Füllkrug gegen Fortuna Düsseldorf auf den Platz geschickt wurde.