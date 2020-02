Vogt fehlt Werder auch im Pokal

Bremen – Ein bisschen Hoffnung war schon da, dass Kevin Vogt dem SV Werder Bremen nach seiner Sehnenverletzung zumindest im zweiten Spiel des anstehenden Doppelpacks gegen Eintracht Frankfurt zur Verfügung steht.

Doch daraus wird nichts! Der Abwehrspieler fehlt nicht nur am Sonntag im Bundesliga-Heimspiel gegen die Hessen, sondern auch drei Tage später im Viertelfinale des DFB-Pokals.

„Es ist sehr unwahrscheinlich, dass er dann schon spielen kann“, sagte Trainer Florian Kohfeldt mit Blick auf das Pokalspiel. Eine Prognose, ob die Leihgabe aus Hoffenheim dann wenigestens am 7. März gegen Hertha BSC wieder zur Verfügung stehen könnte, wollte der Coach nicht abgeben.

Kevin Vogt hatte sich vor elf Tagen bei der 0:3-Pleite in Leipzig einen Einriss des Sehnenansatzes der Beugemuskulatur am hinteren linken Oberschenkel zugezogen. (kni)

Zur letzten Meldung vom 18. Februar 2020

Werder muss mindestens zwei Spiele auf Kevin Vogt verzichten

Bremen – Die Diagnose hört sich bedrohlicher an als die Prognose: Kevin Vogt hat sich bei der 0:3-Niederlage des SV Werder Bremen bei RB Leipzig einen Einriss des Sehnenansatzes der Beugemuskulatur am hinteren linken Oberschenkel zugezogen.

Was nach mindestens sechs Wochen Pause klingt, soll laut Mitteilung des SV Werder Bremen aber nur ein Problem für zwei Spiele sein. Kevin Vogt fällt demnach mindestens für die Heimspiele gegen Borussia Dortmund am Samstag sowie gegen Eintracht Frankfurt eine Woche später aus. Schon im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen die Eintracht am 4. März könnte er im Optimalfall wieder ein Thema sein.

Zwar wiegt Vogts Ausfall in der Abwehrkette schwer, aber nach den ersten Eindrücken in Leipzig war auch eine deutlich schwerwiegendere Verletzung befürchtet worden. „Das Knie ist zum Glück stabil, im MRT ist kein Schaden am Bandapparat zu erkennen. Aber es ist eine sehr schmerzhafte Verletzung“, erklärt Werder-Trainer Florian Kohfeldt in der Mitteilung: „Das Knie muss sich jetzt beruhigen. Wir gehen von keiner monatelangen Verletzung aus, aber gegen Dortmund und Frankfurt wird Kevin auf jeden Fall nicht dabei sein.“

Werder Bremen: So hat sich Kevin Vogt verletzt

Kevin Vogt, in der Winterpause als Verstärkung für die Defensive von 1899 Hoffenheim ausgeliehen, hatte sich gegen Leipzig ohne Einwirkung eines Gegenspielers verletzt. Bei einer Drehung war der 28-Jährige im Rasen hängengeblieben und ging sofort zu Boden. Für den Innenverteidiger ist es bereits die zweite Verletzung im Trikot des SV Werder Bremen. Bei seinem Debüt gegen Fortuna Düsseldorf war er ausgeknockt worden, hatte sich eine Gehirnerschütterung zugezogen. Dennoch stand er im nächsten Spiel wieder auf dem Platz. Das wird ihm diesmal nicht gelingen.

Gegen Dortmund muss Werder auch auf Maximilian Eggestein verzichten. Der Mittelfeldmann sah in Leipzig seine fünfte Gelbe Karte, ist nun für eine Partie gesperrt. Fin Bartels, der das Kurztrainingslager in Leipzig verletzt verlassen hatte, fällt wie Vogt für mindestens zwei Partien aus. Der Grund: Adduktorenprobleme. (csa)

Erstmeldung vom 15. Februar 2020:

Werder Bremen droht die nächste Hiobsbotschaft: Kevin Vogt vor längerer Pause

Er wurde geholt, um die Abwehr zu stabilisieren. Doch nach nur sechs Einsätzen für Werder Bremen droht Kevin Vogt eine längere Verletzungspause. Der Innenverteidiger musste beim 0:3 gegen RB Leipzig nach einer Stunde vom Platz, nachdem er sich ohne gegnerische Einwirkung am linken Knie verletzt hatte.

„Er ist im Rasen hängengeblieben, das sah nicht gut aus. Es ist zu befürchten, dass im Knie etwas kaputt gegangen ist. Die Möglichkeit ist da, dass er uns in den nächsten Wochen fehlen wird“, sagte Werder-Sportchef Frank Baumann. Eine genaue Diagnose müsse aber noch abgewartet werden. Kevin Vogt war in der Winterpause von 1899 Hoffenheim ausgeliehen worden und hatte sich subjektiv auch als sofortige Verstärkung für Werder Bremen entpuppt.

Jetzt auch noch Kevin Vogt: Werder Bremen vom Verletzungspech gebeutelt

Doch mit ihm haben die vom Verletzungspech beispiellos gebeutelten Bremer bislang genauso verloren wie zuvor ohne ihn. Dem Sieg gegen Fortuna Düsseldorf (1:0) folgten Niederlagen gegen Hoffenheim (0:3), FC Augsburg (1:2), Union Berlin (0:2) und nun RB Leipzig. Unterbrochen wurde diese Serie nur durch das 3:2 im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund. (csa)