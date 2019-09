Nächster Schock: Werder Bremen monatelang ohne Kevin Möhwald

Geht ja nicht darum den Arzt unbedingt in Frage zu stellen, es geht darum zu betrachten, was sich eventuell verändert hat gegenüber der Vorsaison. Klar, es kann durhcaus pech sein. Aber es können auch andere Faktoren mit verantwortlich seinen. Das geht es zu analysieren von den Werderverantwortlichen. Und ich denke auch, dass diese das tun werden. Ob sie uns dann ihr Ergebnis mitteilen, werden wir sehen. Finde es trotzdem legitim darüber zu spekulieren und sich Gedanken zu machen, welche Faktoren eine Rolle spielen könnten. Bei anderen Themen wird hier doch auch spekuliert und Gedanken werden eingebracht. Das ist doch auch Teil des Sinns dieses Forums.

Und es ist auch völlig ok, wenn man anderer Meininug ist. Was ich nur immer von einigen hier nicht kapiere, und da gehörst Du ausdrücklich nicht dazu, ist, dass sie immer nur engstirning in eine Richtung marschieren, die nur ihrer Meinung entspricht und alles andere als Unfug abtun.