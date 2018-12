Möhwald: „Davon träumt man als Kind“

Erstes Bundesliga-Tor bei Startelf-Premiere

+ © gumzmedia Kevin Möhwald erzielte gegen Fortuna Düsseldorf sein erstes Bundesliga-Tor mit einem sehenswerten Distanzschuss. © gumzmedia

Bremen - Ein Ritual? Nein, nicht in diesem Fall. Jedenfalls war Kevin Möhwald am Freitagabend nichts davon bekannt, dass er nach seinem ersten Tor in der Bundesliga irgendwelche Mätzchen vor der Mannschaft machen muss. Was ihn durchaus freut.