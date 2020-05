Keine Millionen-Transfers bei Werder

Zu große Unsicherheit

+ © gumzmedia / nordphoto / Pool Frank Baumann, Manager des SV Werder Bremen, hat vorerst ausgeschlossen, zeitnah einen Transfer im siebenstelligen Bereich zu tätigen. © gumzmedia / nordphoto / Pool

Bremen – Normalerweise ist es die Zeit, in der Frank Baumann für den SV Werder Bremen Neuzugänge eintütet. Doch in der Coronavirus-Krise ist alles anders. Zwar laufe das Transfergeschäft nach dem Re-Start der Bundesliga langsam wieder an, aber der Sportchef stellte unmissverständlich klar: „Transfers in einer Größenordnung im siebenstelligen Bereich kann ich zeitnah ausschließen.“