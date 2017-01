Kein Testspiel am Sonntag

Bremen - Es bleibt dabei: Die Profis von Werder Bremen werden am Sonntag kein weiteres Testspiel bestreiten. Die Mannschaft von Trainer Alexander Nouri absolviert stattdessen um 10 Uhr eine Trainingseinheit am Weserstadion.

Ursprünglich war ein Test gegen den Regionalligisten VfB Oldenburg in Rastede geplant gewesen, der am Freitag aber wegen des starken Schneefalls abgesagt worden war. Auf Platz 11 in Bremen hätte die Partie durchaus ausgetragen werden können, aus personellen Gründen kam das aber nicht zustande, da Werders Stürmer Justin Eilers (Nackenprobleme) und Aron Johannsson (muskuläre Probleme), die für das Spiel vorgesehen waren, nicht hätten zum Einsatz kommen können.

„Es wäre eng geworden mit dem Personal“, sagte Werder-Sportchef Frank Baumann: „Deshalb trainieren wir jetzt lieber vernünftig.“

