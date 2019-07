Karlsruhe führt junge Werder-Abwehr vor

0:3 im zweiten (Kurz-) Test

+ © gumzmedia Werder Bremen hat das Testspiel gegen den Karlsruher SC im Zillertal verloren. © gumzmedia

Zell am Ziller - Hoppla, was war das denn?! Werder Bremen hat den zweiten Kurz-Test am Sonntag beim Turnier im Zillertal mit 0:3 gegen den Karlsruher SC verloren.