Kapitän Kruse mit einem Novum: Dank an die Mitglieder

Bremen - Das hat es beim SV Werder Bremen noch nie gegeben: Kapitän Max Kruse begrüßte die Gäste höchstpersönlich und im Namen der Mannschaft bei der alljährlichen Mitgliederversammlung in der Werder-Halle an der Hemelinger Straße. Der 30-Jährige sagte Danke und versprach, „dass wir für den Verein alles geben werden, um erfolgreich zu sein“.

Vereinspräsident Hubertus Hess-Grunewald hatte die 283 wahlberechtigten Mitglieder pünktlich um 19 Uhr begrüßt, danach war auch schon Kruse an der Reihe. „Das hast du gut gemacht, Hubertus! Da kann ich ja meine Kandidatur als Präsident zurückziehen“, scherzte Kruse – und hatte die Lacher auf seiner Seite. Die Wiederwahl von Hess-Grunewald im Verlauf des Abends gilt als sicher.

„Spaß beiseite“, setzte Kruse fort und erklärte, warum er für dieses Novum bei einer Jahreshauptversammlung sorgte. Es sei wichtig, ein paar Worte an die Mitglieder zu richten, „denn ich habe in meinen drei Jaren hier und in den drei Jahren vor etwas längerer Zeit hier gelernt: Werder ist kein Verein wie jeder andere. Der große Zusammenhalt ist unser Plus.“ Das gelte für gute, aber eben auch für schlechte Zeiten. „Es ist mir ein persönliches Anliegen, aber auch ein Anliegen der Mannschaft, Danke zu sagen für die Unterstützung und das Vertrauen“, sagte Kruse.

Verfolgt die Mitgliederversammlung in unserem Liveticker!

„Wir können das nur gemeinsam schaffen“

Die Mannschaft habe sich mit der Europa League ein hohes Ziel gesetzt. „Wir haben die sportliche Fähigkeit, das zu schaffen, wenn alles passt“, meinte Kruse und betonte: „Wir können das aber nur gemeinsam schaffen. Keiner kann ein Spiel alleine gewinnen.“ Das könnte durchaus ein Konter auf die Kritik an seiner Person gewesen sein. In dieser Saison ist Kruse viel zu selten der gefürchtete Unterschiedsspieler gewesen. Mit seinem Auftritt bei der Mitgliederversammlung setzte er ein bemerkenswertes Zeichen außerhalb des Platzes – und das in seinem ersten Jahr als Kapitän.

Dafür gab es viel Beifall – auch von Trainer Florian Kohfeldt und dem kompletten Trainerteam sowie von vielen Teamkollegen wie Martin Harnik, Davy Klaassen, Niklas Moisander, Philipp Bargfrede, Sebastian Langkamp, Milos Veljkovic, Josh Sargent und Luca Plogmann, die ebenfalls in der Halle waren. Und dann gab es da noch diesen Ruf aus dem Publikum: „Hast du verlängert?“ Kruses Vertrag läuft schließlich am Saisonende aus. Doch der Adressat hatte es offenbar nicht mitbekommen und blieb deshalb eine Antwort schuldig.

Quelle: DeichStube