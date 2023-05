Das Knie streikt: Werner hofft auf schnelle Rückkehr von Werders Groß

Werder-Routinier fehlte in Leipzig

+ © gumzmedia Christian Groß stand Werder Bremen gegen RB Leipzig nicht zur Verfügung. Kann er gegen den 1. FC Köln spielen? © gumzmedia

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Malte Bürger schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Der SV Werder Bremen musste gegen RB Leipzig kurzfristig auf Christian Groß verzichten. Ole Werner erklärte, warum und wie die Aussichten auf eine Rückkehr für das kommende Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln sind.

Bremen – Die Blicke wirkten fast schon sehnsüchtig. Als sich die Profis des SV Werder Bremen am Sonntagnachmittag zum Aufwärmen in die Leipziger Red-Bull-Arena begeben hatten, saß Christian Groß tatenlos und enttäuscht auf der Bank. Zu gern hätte auch der erfahrene Mittelfeldspieler auf dem Rasen gestanden, doch dann machten ihm ein paar Schmerzen einen Strich durch die Rechnung. „Er hat einen Erguss im Knie und konnte schon das Abschlusstraining am Samstag nicht mitmachen“, schilderte Werders Cheftrainer Ole Werner im Nachgang der 1:2-Niederlage bei RB Leipzig. „Er ist trotzdem mitgefahren, weil wir die Hoffnung hatten, dass es durch Behandlungen noch besser wird.“

Kann Werder Bremens Christian Groß gegen den 1. FC Köln spielen? Ole Werner ist „sehr optimistisch“

Wurde es aber nicht. Und so hockte Christian Groß also auf der Bank und sah von dort aus, wie Ilia Gruev als Ersatzmann auf der Sechs und all die anderen Bremer darum kämpften, etwas Zählbares beim Favoriten mitzunehmen. Bekanntlich wurde daraus nichts, was das vergangene Wochenende für Werder Bremen allgemein und Groß im Speziellen zu einem frustrierenden werden ließ. Am kommenden Samstag gibt es im Heimspiel gegen den 1. FC Köln (15.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) den nächsten Matchball, um den ersehnten Klassenerhalt endlich festzuzurren. Im Idealfall soll dann auch der Routinier wieder dabei sein. „Es ist ein Reizzustand, den er in den letzten Wochen immer wieder mal hatte. Wir sind eigentlich sehr optimistisch, dass es da für nächste Woche wieder hinhaut“, meinte Ole Werner – ehe er vorsichtshalber doch noch einmal einschränkte: „Aber das müssen wir abwarten.“ (mbü)