Der Kampf um Bargfrede

Lohne - Philipp Bargfrede fehlte beim Test in Lohne – und es ist weiter offen, ob er am Sonntag im Bundesliga-Heimspiel gegen Leverkusen dabei sein kann.

„Es wird ein Kampf um einen Tag“, sagte Werder-Coach Florian Kohfeldt nach dem 2:1-Sieg im Testspiel gegen Arminia Bielefeld. Bargfrede hat sich vor einer Woche einen leichten Muskelfaserriss zugezogen, der Heilungsprozess verläuft gut.

Deshalb sei eine Rückkehr ins Mannschaftstraining am Freitag durchaus möglich, so Kohfeldt: „Aber es ist auch eine Risikoabwägung.“ Bargfrede soll sich durch einen zu frühen Einstieg nicht noch schwerer verletzen. Schließlich stehe in Nuri Sahin ein guter Ersatz als Sechser bereit, betonte der Cheftrainer.

(csa/kni)

Quelle: DeichStube