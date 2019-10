Werder-Podcast: Kalte Pyros im #DeichFUMS-Test! Was taugen die kühlen Fackeln?

In der neuen Episode des #DeichFUMS-Podcast geht es um Werder Bremen, klar. Aber auch um den Test kalter Pyros und den Umgang mit Hasskommentaren im Netz.

Bremen - #DeichFUMS ist wieder da! Der Podcast rund um den SV Werder Bremen von DeichStube und FUMS-Magazin meldet sich mit Folge 12 zurück! Die Themen: Finger weg von Florian Kohfeldt, lieber BVB! Kalte Pyros im Test und Rollo Fuhrmann liest Hasskommentare!

In der Audio-Säge von der DeichStube und FUMS-Magazin quatschen Timo Strömer von der DeichStube und Lars Kranenkamp von FUMS natürlich über Werder Bremen – oder auch hart dran vorbei! Eine zumeist nicht ernst gemeinte Podcast-Sendung pickepackevoll mit den Themen, die die Fans des SV Werder Bremen bewegen: Wieso schreibt die DeichStube, dass Borussia Dortmund Werder-Trainer Florian Kohfeldt als Ersatz für Lucien Favre holen will? Chefreporter Björn Knips am Grünen Telefonen mit Hintergrund-Infos zu den Kohfeldt-Gerüchten.

SV Werder Bremen-Podcast: Hier die neue Folge #DeichFUMS hören und sehen!

Hier Folge 12 des Werder Bremen-Podcasts #DeichFUMS bei Spotify hören!

Hier Folge 12 des Werder Bremen-Podcasts #DeichFUMS bei Apple-Podcasts hören

Hier Folge 12 des Werder Bremen-Podcasts #DeichFUMS bei Deezer hören

Hier Folge 12 des Werder Bremen-Podcasts #DeichFUMS bei Soundcloud hören!

Außerdem testet die #DeichFUMS-Crew kalte Pyrotechnik: Wie heiß sind die Fackeln, machen sie ordentlich Rabatz und was taugen die überhaupt? Special-Guest ist indes die Reporter-Legende Rolf „Rollo“ Fuhrmann. Und er hat ein ganzes Buch voller Hasskommentare dabei, die er #DeichFUMS um die Ohren haut!

Werder Bremen: So kirre ist der #DeichFUMS-Podcast - jetzt auch bei YouTube!

Sonst noch was? In #DeichFUMS 12 werden wieder satt Herrengedecke gereicht, Flers und Lothar Matthäus‘ Auftritte im Bremer Weserstadion „analysiert“ und auch sonst allerlei Blödsinnn verzapft: Schlechte Wortwitze, dumme Sprüche, kaum Werder Bremen-Expertise. Cheers und viel Spaß mit #DeichFUMS 12 – Eurem Lieblings-Podcast rund um den SV Werder Bremen.