Früher Jugendsünde, jetzt Juventus: Toure von Werder Bremen nach Turin verkauft

Bremen – Quizfrage: Was haben Idrissa Toure und Diego gemeinsam? Antwort: Bis gestern noch gar nichts, aber jetzt sind beides Spieler, die Werder Bremen an Juventus Turin verkauft hat.

Den einen (Diego) für 15,5 Millionen Euro Ablöse, den anderen (Toure) nun für einen eher kleinen Bruchteil dieser Summe. Der U23-Spieler war in der vergangenen Saison bereits an „Juves“ zweite Mannschaft verliehen worden. Dabei hinterließ er in 34 Spielen der dritten italienischen Liga einen so guten Eindruck, dass die „Alte Dame“ ihn tatsächlich ganz für sich haben möchte, das berichtet „Mein Werder“ am Mittwochabend. Über die exakte Ablöse ist zwar nichts bekannt, sie dürfte sich aber im mittleren sechsstelligen Bereich bewegen. Toure (21) hatte bei Werder Bremen noch einen Vertrag bis 2021. Möglich auch, dass sich Werder eine Beteiligung bei einem Weiterverkauf gesichert hat.

Werder Bremen: Idrissa Toure kam von Schalke 04

2017 war der talentierte Mittelfeldspieler vom FC Schalke 04 nach Bremen gewechselt. Doch weder wurde der Club so richtig glücklich mit Toure noch Toure mit dem Club. Nach nur einem Jahr wurde er nach Turin verliehen.

Die Geschichte, die den in Berlin geborenen U-Nationalspieler wohl für immer begleiten wird, hatte sich aber vor seiner Bremer Zeit ereignet. Bei einer Länderspielreise mit der deutschen U19-Auswahl nach Albanien hatte Toure mit einem Teamkollegen auf dem Hotelzimmer heimlich eine Shisha geraucht und dabei einen Brand verursacht. Konsequenz: Rausschmiss beim DFB, Rausschmiss aus der Jugendakademie von RB Leipzig. Über Schalke 04 führte der Weg weiter zu Werder Bremen – und jetzt zu Juventus Turin. Ein Club, dessen glanzvoller Name in der Vita auch mal eine Jugendsünde überstrahlen kann.

Am Mittwochabend wurde zudem bekannt, dass der Chefscout von Werder Bremen, Tim Steidten, zu Bayer Leverkusen wechsel.

Quelle: DeichStube