Werder-Rückkehr? Werner schwärmt von BVB-Talent Njinmah

Von: Björn Knips

Die Zukunft von Justin Njinmah ist weiterhin offen. Aktuell ist der Stürmer an Borussia Dortmund ausgeliehen. Jetzt schwärmt Werder Bremens Ole Werner in den höchsten Tönen von der Leihgabe.

Bremen – Einen Stürmer wie Justin Njinmah könnte der SV Werder Bremen gerade gut gebrauchen, denn personell hakt es im Angriff der Grün-Weißen. Niclas Füllkrug fällt seit Wochen mit Wadenproblemen aus und Eren Dinkci plagt sich mit einer Fußverletzung rum. In der eigenen U 23 sei kein Spieler, „der in der Regionalliga 20 Tore gemacht hat“, erklärt Ole Werner seinen Verzicht auf die Beförderung eigener Talente. Einen Njinmah würde der Werder-Coach dagegen wohl sofort hochziehen, doch der ist an Borussia Dortmund ausgeliehen. Mit einer Lobeshymne mischt sich Werner nun in das Tauziehen um den 22-Jährigen ein.

„Justin ist ein sehr, sehr interessanter Spieler“, sagt Ole Werner über Njinmah, den er aus gemeinsamen Zeiten bei Holstein Kiel und ein paar Wochen bei Werder kennt. Dann wurde der Angreifer Anfang 2022 für eineinhalb Jahre an die U 23 von Borussia Dortmund ausgeliehen, weil er bei Werder Bremen als zu stark für die Regionalliga, aber noch zu schwach für die 2. Liga eingeschätzt wurde. Beim BVB gehört Njinmah inzwischen zu den Leistungsträgern in der 3. Liga, hat in dieser Saison bereits elf Tore erzielt und fünf weitere vorbereitet. Einmal durfte der 22-Jährige auch in der Bundesliga aushelfen. Der BVB kann den gebürtigen Hamburger mit nigerianischen Wurzeln im Sommer für eine festgeschriebene Ablösesumme verpflichten – und will das wohl auch tun. Aber Justin Njinmah selbst zweifelt dem Vernehmen nach, ob das gut für ihn ist.

Rückkehr zu Werder Bremen oder Verbleib beim BVB? Justin Njinmah hat sich noch nicht entschieden

Da kommt die Lobeshymne aus Bremen vielleicht zur rechten Zeit. „Justin hat eine sehr, sehr positive Entwicklung und einen super Schritt gemacht. Nicht nur jetzt in Dortmund, sondern generell in den letzten Jahren“, betont Ole Werner und blickt ein bisschen zurück: „Wenn man sich überlegt, dass der Junge vor vier, fünf Jahren irgendwo in Eimsbüttel über die Wiese gelaufen ist, da war nicht davon auszugehen, dass er jetzt 3. Liga spielt. Und ich finde, dort ist er einer der auffälligsten Spieler. Das ist ein Weg, vor dem man den Hut ziehen muss.“ Und der Njinmah möglicherweise zurück zum SV Werder Bremen führt. Wenngleich der Posten des Herausforderers im Werder-Angriff eigentlich an Dinkci vergeben ist. Der 21-Jährige kommt bei den Grün-Weißen aber nicht so richtig voran. Ihm würde vielleicht eine Ausleihe guttun. Und wie plant Werner mit Justin Njinmah? „Wir sind im stetigen Austausch mit ihm und seinen Berater. Er wird auf Sicht seinen Weg gehen. Er hat auf jedem Niveau immer nach einer gewissen Anpassungszeit gut funktioniert. Deswegen traue ich ihm zu, dass er noch weitere Schritte gehen wird. Alles andere wird man sehen.“ (kni)