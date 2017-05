Eilers schwer verletzt vom Platz

Kollegen heben ihn aufs Golfcart

Schwer verletzt schreit Eilers sofort um Hilfe

Bremen - Ganz bitterer Moment beim Werder-Training am Dienstagnachmittag: Justin Eilers verletzte sich bei einem Zweikampf am Knie, schrie sofort um Hilfe und wurde dann mit einem Golfcart in die Kabine transportiert. Eine genaue Diagnose gibt es noch nicht.