Junuzovic darf weiter auf WM-Ticket hoffen

Wien/Antalya - Die letzte Minute lief, als Zlatko Junuzovic die Entscheidung erzwang. Der Schuss des Werder-Profis fand zwar nicht den Weg ins moldawische Tor, doch den Abpraller versenkte der Ex-Bremer Martin Harnik zum 2:0 – Österreichs Pflichtsieg in der WM-Qualifikation war damit unter Dach und Fach.

Junuzovic hatte am Freitagabend gegen den Letzten der Gruppe D in der Startelf gestanden – wie auch die ehemaligen Bremer Kollegen Sebastian Prödl und Marko Arnautovic, der den Führungstreffer durch Marcel Sabitzer vorbereitet hatte. Harnik, jetzt Hannover 96, wurde erst nach 82 Minuten eingewechselt. Durch den Erfolg hat Österreich die Chance auf ein Ticket für die WM 2018 in Russland gewahrt. Nach Hälfte aller Qualifikationsspiele steht die Alpenrepublik auf Rang vier – vier Punkte hinter dem Spitzenduo aus Serbien und Irland. Im Juni müssen die Österreicher in Irland antreten, das ist dann vermutlich schon die letzte Chance, noch in das Rennen um den Gruppensieg eingreifen zu können.

Mit derlei Gedanken muss sich Niklas Moisander nicht mehr befassen. Mit Finnland kassierte der Innenverteidiger eine 0:2-Niederlage in der Türkei und bleibt in der Gruppe I am Tabellenende. Nur ein Punkt aus fünf Partien – die WM ist für die Finnen damit längst gebucht: als Zuschauer vor dem Fernseher.

Am Dienstag treffen Junuzovic und Finnen-Kapitän Moisander mit ihren Auswahlteams zu einem Freundschaftsspiel in Innsbruck aufeinander.

Mit der serbischen U21-Auswahl kam Milos Veljkovic am Freitagabend zu einem 2:0-Testspielerfolg in Schweden. Der Bremer Defensivspieler kam dabei über 87 Minuten zum Einsatz.

csa