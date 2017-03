Jung, aber nicht wild: So geht Gewinnen!

Unter Coach Florian Kohfeldt hat die U23 in 16 Spielen 26 Punkte eingefahren.

Bremen - Vor neun Tagen war es Spitzenreiter MSV Duisburg, der in Bremen Federn lassen musste. Die U23 des SV Werder rang dem Primus der Dritten Liga ein 0:0 ab.

Seither wissen die Bremer: „Wir können gegen jeden Gegner punkten.“ Der das voller Überzeugung sagt, ist Trainer Florian Kohfeldt. Und weil er sich so sicher ist, dass für sein im Aufschwung befindliches Team mittlerweile alles möglich ist, peilt er am heutigen Dienstag im Heimspiel gegen den aktuellen Ligazweiten 1. FC Magdeburg (18.00 Uhr, Stadion Platz 11) mehr als nur ein Remis an. Kohfeldt: „Ich werde mit den Jungs nichts anderes besprechen, als dass wir gewinnen können.“

Das mit dem Gewinnen hat in den vergangenen Wochen ausgesprochen gut funktioniert. Im Jahresranking der Dritten Liga belegt Werder mit 14 Punkten aus sieben Spielen Platz drei, der Abstiegskandidat hat sich damit ins Mittelfeld der Tabelle vorgearbeitet. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz ist mit sieben Zählern mittlerweile genauso groß wie der Rückstand auf den Zweiten aus Magdeburg. „Das sieht natürlich gut aus“, meint Kohfeldt, „aber erreicht haben wir noch nichts.“

Gegen Magdeburg erwartet der 34-Jährige, der die Bremer Talente nach dem zehnten Spieltag übernommen hat, den nächsten Beutezug seines Teams. In den bisherigen 16 Spielen unter Kohfeldts Regie hat die U23 beachtliche 26 Punkte geholt – „mehr als ich erwartet hatte“, meint der Coach. Den Hauptgrund, weshalb es so gut läuft, sieht der ehemalige Co-Trainer des Bundesliga-Teams in der Disziplin seiner jungen Truppe: „Wir haben viele außergewöhnliche Talente. Aber wenn wir die Ordnung auf dem Platz nicht halten, wenn wir ein wildes Spiel zulassen, dann gibt es abgezocktere Teams als uns.“

Magdeburg ist so ein abgezocktes Team – weshalb der Bremer Nachwuchs heute erneut maximal gefordert ist. Möglich, dass dann aber wieder der eigene Minimalismus greift. Denn für die 14 Punkte in 2017 reichten Werder sieben eigene Treffer.

csa