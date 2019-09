Elfmeter verschossen: Werder-Stürmer Sargent erwischt mit USA schwarzen Tag gegen Mexiko

East Rutherford - Bittere Testspiel-Niederlage in der Nacht von Freitag auf Samstag für Josh Sargent mit den USA: Im prestigeträchtigen Duell gegen den Nachbarn Mexiko unterlag die Mannschaft von Werder Bremens Angreifer in East Rutherford mit 0:3 (0:1). Obendrein hat Sargent einen Elfmeter verschossen.

Als Josh Sargent in der 67. Spielminute eingewechselt wurde, lagen die USA bereits mit 0:1 zurück – auch der Stürmer des SV Werder Bremen vermochte dem Spiel nicht eine entscheidende Wendung zu geben. Für Mexiko trafen Javier Chicharito Hernandez (21.), Erick Gutierrez (78.) und Uriel Anduna (82.), ehe Sargent in der 88. Minute einen Elfmeter verschoss.

Nächster Test für Werder Bremen-Stürmer Josh Sargent in seiner Heimatstadt

Das nächste Testspiel steht für Josh Sargent mit den USA am Dienstag, 10. September, in seiner Heimatstadt St. Louis gegen Uruguay an. Anschließend geht es für den Angreifer zurück nach Bremen. Werder-Cheftrainer Florian Kohfeldt plant mit Sargent für das nächste Bundesliga-Spiel bei Union Berlin (Samstag, 14. September, 15.30 Uhr). (tst)

Zur letzten Meldung vom 29. August 2019:

Werder Bremen: Josh Sargent zurück im US-Aufgebot

Die Enttäuschung war groß beim Sturmtalent von Werder Bremen in der Sommerpause – beim „Gold Cup“, der Kontinentalmeisterschaft von Nord- und Mittelamerika, verzichtete USA-Trainer Gregg Berhalter noch auf Josh Sargent. Für die anstehenden Freundschaftsspiele gegen Mexiko (6. September, East Rutherford) und Uruguay (10. September, St. Louis) ist das Juwel vom US-Nationaltrainer aber wieder in den Kader berufen worden.

Der Coach der „US-Boys“ hat seinen Worten somit Taten folgen lassen. Schon kurz nach der Bekanntgabe seines Kaders für den „Gold Cup“ versicherte Gregg Berhalter gegenüber Werder-Trainer Florian Kohfeldt, dass Josh Sargent für die nächsten Länderspiele der USA nominiert wird – genau so ist es jetzt auch gekommen. Auf einen Einsatz wird der Angreifer von Werder Bremen besonders im zweiten Spiel gegen Uruguay in St. Louis hoffen – der 19-Jährige wurde im US-Bundesstaat Missouri unweit von St. Louis geboren, spielte außerdem jahrelang für St. Louis SGM.

In seiner noch jungen Karriere verzeichnete der Stürmer von Werder Bremen bereits sieben Länderspiele, in denen er zwei Treffer erzielte. Letztmals lief er für die Nationalmannschaft der USA bei der 0:1-Niederlage im Juni gegen Jamaika auf – weitere Einsätze könnten nun folgen. (msw)

