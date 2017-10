Bald-Bremer Josh Sargent trifft bei der U17-WM

Bremen - Bei Werder Bremen richtet sich in den kommenden Tagen die Aufmerksamkeit Richtung Indien. Dort steigt in den nächsten drei Wochen die U17-Weltmeisterschaft.

Der SV Werder hat mit Luca Plogmann und Pascal Hackethal zwei Eigengewächse im Turnier, mit Joshua Sargent außerdem einen künftigen Werder-Profi. Und was die Bremer Verantwortlichen um Nachwuchsdirektor Björn Schierenbeck von dem talentierten US-Amerikaner zu Turnierbeginn zu sehen bekamen, dürfte für Zufriedenheit sorgen.

Sargent gewann am Freitag mit den USA 3:0 gegen Gastgeber Indien und hatte selbst großen Anteil am Erfolg. Nach knapp einer halben Stunde Spielzeit hatte er einen Elfmeter herausgeholt und ihn anschließend auch selbst zum 1:0 verwandelt.

Der 17-jährige Offensivspieler dürfte damit weitere interessierte Augen auf sich gezogen haben, aber das kann Werder egal sein: Der Bundesligist hat sich die Dienste des Juwels längst gesichert, an seinem 18. Geburtstag am 20. Februar 2018 unterschreibt Sargent seinen ersten Profi-Vertrag an der Weser.

Quelle: DeichStube