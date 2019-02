Sargent und das durchwachsene Debüt

US-Boy erstmals von Beginn an für Werder

+ © gumzmedia Werder-Youngster Josh Sargent durfte sich gegen den VfB Stuttgart das erste Mal in der Bremer Startelf beweisen. © gumzmedia

Bremen - Als er die gute Nachricht hörte, musste sich Josh Sargent doch arg zusammenreißen. Am Freitagmittag, kurz nach dem gemeinsamen Essen mit der Mannschaft, hatte Trainer Florian Kohfeldt den 19-Jährigen beiseite genommen, um ihm mitzuteilen, dass er am Abend im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart (1:1) in Werders Startaufstellung stehen würde - zum ersten Mal überhaupt in der Bundesliga.