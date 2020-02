Kohfeldt will Werder-Stürmer Josh Sargent „mit durchtragen“

Genauer genommen gab es eine Szene, wo er den Ball an der linken Außenbahn angenommen hat und zwar im Rückwärtsgang, aber immerhin den Ball eng am Fuß und aus vollem Tempo die Kurve um 3-4 Dortmunder geschafft und dann das Spiel auf Bittencourt eröffnet hat. Ich habe mir gleich gedacht, huch, wer war denn das? Also sehr gute Anlagen sind definitiv da. Und in der Box ist er eigentlich eh am stärksten. Der Trainer macht da alles richtig, indem er ihm immer wieder das Vertrauen schenkt. So entwickelt man Talente... Fussball ABC. (Eine große Alternative hat er aber im Moment nicht, da Piza wahrscheinlich nicht mehr für Lauf-intensive Profispiele taugt).