Jonah Osabutey: verlängert und verliehen

Der nächste bitte: Werders U23-Stürmer Jonah Osabutey hat seinen Vertrag beim SV Werder Bremen verlängert und wird in der kommenden Saison an den belgischen Erstligisten Royal Excel Mouscron verliehen, dass bestätigte der Verein am Mittwochvormittag.

Damit ist Osabutey der achte Spieler, den Werder zum lernen in die Ferne schickt.



„Jonah hat in der letzten Regionalliga-Saison seine Torgefährlichkeit regelmäßig unter Beweis gestellt. Für ihn ist es nun an der Zeit, den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu gehen. Wir sind davon überzeugt, dass er dies in Mouscron tun wird. Er wird dort von Trainer Bernd Hollerbach mit Sicherheit gut gefördert werden“, wird Sportchef Frank Baumann auf Werder.de zitiert.

Osabutey freut sich auf die neue Herausforderung und sagt: „Die Gespräche mit Herrn Hollerbach und den Verantwortlichen in Mouscron waren sehr gut. Ich freue mich auf die neue Saison. Nach dem Jahr in Belgien will ich gestärkt zum SV Werder zurückkehren“



Torschützenkönig beim Nachwuchs von Werder Bremen

Der Angreifer war 2017 aus Ghana vom Tema Youth zur U19 an die Weser gewechselt, in der vergangenen Saison ist der 20-jährige in 27 Partien für die U23 aufgelaufen und erzielte dabei 12 Treffer. Damit war er bester Torschütze des Teams.



(len)

Quelle: DeichStube