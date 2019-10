Kapitän Johannes Eggestein wieder zur U21-Nationalmannschaft

Bremen - Johannes Eggestein von Werder Bremen steht im Kader für die kommenden Länderspiele der deutschen U21-Nationalmannschaft.

Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch bekannt. Für die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz stehen ein Testspiel gegen Europameister Spanien am 10. Oktober (19.45 Uhr) und ein EM-Qualifikationsspiel gegen Bosnien und Herzegowina am 15. Oktober (18 Uhr) an.

Das Spiel gegen Spanien ist eine Neuauflage des EM-Finals aus dem Sommer, das die Spanier 2:1 gewannen. Johannes Eggestein, schon damals dabei, ist inzwischen einer der Führungsspieler der neu formierten U21. Bei der vergangenen Länderspielreise war der 21-Jährige von Werder Bremen sogar zum Kapitän ernannt worden. (han)

Die anstehenden Länderspiele der Werder-Bremen-Spieler im Überblick:

Johannes Eggestein: 10. Oktober 2019 - Spanien U21 gegen Deutschland U21 (19.45 Uhr)

Marco Friedl und Romano Schmid: 11. Oktober 2019 - Österreich U21 gegen Türkei U21 (20.30 Uhr)

Johannes Eggestein: 15. Oktober 2019 - Bosnien und Herzegowina U21 gegen Deutschland U21 (18 Uhr)

Marco Friedl und Romano Schmid: 15. Oktober 2019 - England U21 gegen Österreich U21 (20.45 Uhr)

Zur letzten Meldung vom 1. Oktober 2019:

Friedl und Schmid im Kader der U21 von Österreich

Marco Friedl und Romano Schmid, die beiden Österreicher von Werder Bremen, wurden in den Kader der U21-Nationalmannschaft ihres Landes für die anstehenden EM-Qualifikationsspiele berufen.

Wie schon im September wird Marco Friedl mit der österreichischen U21 auf Länderspielreise gehen. Der Linksverteidiger von Werder Bremen, der am vergangenen Bundesliga-Spieltag seinen ersten Treffer in der höchsten deutschen Spielklasse erzielte, wurde erneut von U21-Trainer Werner Gregoritsch in den Kader berufen. Außerdem steht der 21-Jährige für die A-Nationalmannschaft auf Abruf bereit.

Ebenfalls im Kader der U21-Nationalmannschaft von Österreich ist Romano Schmid. Der 19-Jährige, für diese Saison von Werder Bremen an den Wolfsberger AC verliehen, machte zuletzt mit einer starken Vorlage in der Europa League auf sich aufmerksam.

Die Nachwuchsmannschaft des ÖFB trifft in der EM-Qualifikation zunächst auf die U21 der Türkei (11. Oktober, 20.30 Uhr), bevor es am 15. Oktober gegen die englische U21-Auswahl geht (20.45 Uhr).

Quelle: DeichStube