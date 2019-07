Nach U21-EM: Johannes Eggestein steigt Montag wieder bei Werder ein

Bremen - Die schöne Zeit des Urlaubs - am Montag ist sie auch für Johannes Eggestein von Werder Bremen endgültig vorbei: Der 21-Jährige ist zurück in Bremen und steigt bei Werder in die Vorbereitung ein.

„Jojo wird Montag und Dienstag zunächst individuell trainieren“, erklärt Trainer Florian Kohfeldt. Am Mittwoch, so sieht es der Plan vor, soll der Angreifer dann wieder gemeinsam mit den Kollegen von Werder Bremen auf dem Platz stehen. Johannes Eggestein hatte wegen der U21-EM (bei der er nicht zum Einsatz kam) einen längeren Urlaub zugestanden bekommen als die meisten seiner Mitspieler.

Sein älterer Bruder Maximilian Eggestein nahm ebenfalls an dem Turnier teil, absolvierte dort alle fünf Spiele der deutschen Nationalmannschaft inklusive der 1:2 Final-Niederlage gegen Spanien und wird erst eine Woche später am 22. Juli in Bremen zurückerwartet. „Maxi wird dann zwei, drei Tage nur individuell trainieren, weil er länger Pause hatte“, kündigt Kohfeldt an. Ab dem zweiten Trainingslager von Werder Bremen in Grassau (26. Juli bis 2. August) soll der Mittelfeldspieler aber voll dabei sein.

Das ist übrigens auch der Plan bei Innenverteidiger Sebastian Langkamp, der momentan einen Muskelfaserriss auskuriert. „Ich hoffe auf ihn in der Woche vor Grassau. Er arbeitet jetzt schon auf dem Platz und sollte im Trainingslager wieder dabei sein“, sagte Kohfeldt.

Zur letzten Meldung vom 13. Juni 2019:

Eggesteins von Werder Bremen schreiben bei der U21-EM schon Geschichte

Das gab es noch nie: Die beiden Werder-Profis Maximilian und Johannes Eggestein sind das erste deutsche Brüderpaar bei einer U21-EM. In Italien und San Marino wollen die beiden Bremer für Furore sorgen - so wie in der vergangenen Saison bei Werder.

Sie kochen und reisen zusammen, wohnen nebeneinander und sind beste Freunde. An ein Turnier im gleichen Trikot können sich Maximilian und Johannes Eggestein aber nur mit Mühe erinnern. ,,Das letzte müsste in E-Jugend gewesen sein", sagt Maximilian, der ältere der beiden Werder-Profis. Nun wartet auf ,,Maxi" (22) und ,,Jojo" (21) eine ungleich härtere Aufgabe. Als erstes deutsches Brüderpaar reist das Duo zu einer U21-EM - und hat damit schon Geschichte geschrieben.

Werder Bremen: Johannes Eggestein musste lange um Nominierung zittern

,,Ein Turnier auf diesem Niveau haben wir noch nicht zusammen gespielt. Das wird noch einmal etwas Besonderes", sagt Mittelfeldspieler Maximilian, der als Stammspieler in die am Wochenende beginnende EM geht. Der 17 Monate jüngere und deutlich offensivere Johannes musste dagegen lange um seine Nominierung zittern. Doch dann wurde alles gut.

Sollte das Team von DFB-Trainer Stefan Kuntz das Halbfinale erreichen und so das Olympia-Ticket lösen, plant auch Vater Karl, einst Zweitliga-Profi beim TSV Havelse, eine Reise in den Süden.

Der Anlass wäre passend, schließlich haben Brüder in deutschen U-Teams wegen des Altersunterschiedes Seltenheitswert. In der U21 schafften es bislang nur die Halbbrüder Kevin-Prince und Jerome Boateng gemeinsam auf den Rasen (2009), Toni und Felix Kroos verpassten sich knapp. In der A-Nationalmannschaft sieht das naturgemäß anders aus. Fritz und Ottmar Walter, Uli und Dieter Hoeneß oder Michael und Karl-Heinz Rummenigge sind nur drei von bislang 14 Brüderpaaren.

Werder Bremen: Maxi Eggestein ist Jojo Eggenstein sportlich einen Schritt voraus

Eine Etage tiefer treten nun die Eggesteins vorsichtig in die Fußstapfen. ,,Es ist ein schöner Faktor, dass man immer jemanden dabei hat, dem man zu 100 Prozent vertraut", sagt Johannes, der das brüderliche Leben vom gemeinsamen Kochen der Familien-Lasagne ebenso gut kennt wie von Reisen mit Werder: ,,Wir verstehen und richtig gut, machen auch außerhalb des Fußballs viel zusammen. So hast du quasi deinen besten Freund an der Seite."

Sportlich einen Schritt voraus ist indes Maximilian. Vergangene Saison stand der gebürtige Hannoveraner in allen 34 Ligaspielen in der Bremer Startelf, erzielte fünf Treffer und sorgte mit 409,2 gelaufenen Kilometern für den Bestwert der Liga. Im März berief ihn Joachim Löw sogar erstmals in die A-Nationalmannschaft. ,,Das war eine schöne Erfahrung und etwas, an das ich gerne zurückdenke und wo ich schnell wieder hin möchte", sagt er.

U21-EM: Deutschland trifft am Montag auf Dänemark

Zunächst aber gilt die Konzentration der U21-EM, erster Gruppengegner ist am Montag (21.00 Uhr/ARD) Dänemark. Kuntz setzt dabei vor allem auf Maximilian. ,,Maxi ist einer der Spieler, die sich in den letzten zwei Jahren am besten entwickelt haben. Sowohl sportlich als auch menschlich", sagt der DFB-Trainer. Eggesteins Marktwert wird bereits auf 30 Millionen Euro taxiert, der seines kleinen Bruders immerhin auf zehn Millionen.

Bei der EM wolle er mit dem DFB-Team ,,zunächst die Gruppe gewinnen und ins Halbfinale einziehen. Ab dann ist alles möglich", sagt Johannes. Und danach sei sogar noch ein gemeinsamer Urlaub mit Maximilian denkbar, auch wenn ,,noch nichts geplant" sei. Genug voneinander haben die Eggesteins offensichtlich noch lange nicht.

