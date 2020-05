„Verhandlungen weit fortgeschritten“: Werder Bremen vor Transfer von Johan Mina?

Bremen - Vor knapp drei Wochen, wenige Tage vor seinem 18. Geburtstag, brachte Johan Mina mit einem Instagram-Post die Gerüchteküche zum Kochen. Er behauptete, kurz vor einem Wechsel zum SV Werder Bremen zu stehen. Nun bestätigte sein Bruder und Berater Jair Mina, dass sich die Grün-Weißen intensiv mit dem U23-Nationalspieler Ecuadors beschäftigen.

Demnach seien die Verantwortlichen des SV Werder Bremen darauf aus, das Talent Johan Mina aus dem Nachwuchs des CS Emelec an die Weser zu lotsen - und befinden sich dabei offenbar auf einem guten Weg. „Die Verhandlungen mit Werder sind weit fortgeschritten“, erklärte Jair Mina im Gespräch mit dem ecuadorianischen Radiosender „Área Deportiva FM“. „Sie haben uns ein starkes Angebot gemacht, und jetzt liegt es an uns, ob wir es annehmen. Wir analysieren es mit Johan und meinen Eltern, wo er sich besser fühlen kann.“

Johan Mina zu Werder Bremen? Auch andere Bundesliga-Clubs buhlen um Dienste des Talents

Allerdings scheinen auch andere Clubs in das Rennen um Johan Mina eingestiegen zu sein: „Wir haben auch zwei Angebote von anderen Vereinen aus der 1. Bundesliga“, sagte Mina. Die Namen könne er aber nicht nennen. Zudem liege die konkrete Offerte eines niederländischen Clubs vor. Der 18-jährige Spieler hatte besonders im Trikot der ecuadorianischen Junioren-Nationalmannschaft für Furore gesorgt. So wurde er bei der U17-Südamerikameisterschaft 2019 mit sechs Treffern Torschützenkönig, und auch bei der U17-Weltmeisterschaft im Herbst traf er in vier Partien immerhin zweimal.

Damals sollen sogar europäische Top-Clubs wie der FC Barcelona oder FC Chelsea auf Mina aufmerksam geworden sein. Ein Wechsel kam allerdings nie zustande. Das könnte auch daran liegen, dass Johan Mina im Nachwuchs von Emelec seit Ende 2018 nicht mehr zum Einsatz gekommen ist. Der Grund dafür sollen gescheiterte Gespräche über seinen ersten Profivertrag gewesen sein. Interessantes Detail: Daher würde für Werder Bremen bei einem Wechsel lediglich eine Ausbildungsentschädigung fällig werden. Er würde also auch finanziell gut in das jüngst von Werder-Sportchef Frank Baumann umrissene Profil passen, dass keine großen Millionen-Transfers vorsieht.

Johan Mina-Wechsel zum SV Werder Bremen? Entscheidung fällt „Ende nächster Woche“

Über die Differenzen mit Minas aktuellem Club sagte der Berater indes: „Es gab einige Probleme im Nachwuchs von Emelec. Sie wollten ihn nicht trainieren lassen, er wurde schlecht behandelt. Aber er ist nicht zu einem anderen Verein gegangen, weil er für Emelec spielen will. Wir sind in Gesprächen mit dem Verein. Johan trainiert separat mit einem Fitnesstrainer. Wie jeder weiß, ist Johan ein Fan von Emelec, und er möchte sein Debüt in der ersten Liga geben.“

Inzwischen sei auch CS Emelec wieder daran interessiert, dass Johan Mina dem Verein erhalten bleibt. Ob es zu einer Einigung zwischen beiden Parteien kommen wird, bleibt abzuwarten. Die Chance für einen Wechsel nach Europa liege bei „50 Prozent“. Berater Mina abschließend dazu: „Ende nächster Woche wird er bekanntgeben, bei welchem Club er spielen wird.“ (mwi)

