Werder und die großen Hoffnungen in den kleinen Johan M.

Wechselt aus Ecuador an die Weser: Das 18-jährige Talent Johan Mina wird in der kommenden Saison das Trikot des SV Werder Bremen überstreifen.

Bremen – Ach herrje, diese Namensähnlichkeit! Vermutlich hat Johan Mina, das 18 Jahre alte Fußballtalent aus Ecuador, keinen blassen Schimmer, welche Vergleiche ihn bei Werder Bremen erwarten werden. Johan M. zu heißen, dann auch noch im zentralen, offensiven Mittelfeld zu spielen und in Kürze das Werder-Trikot zu tragen – wie soll es sich da vermeiden lassen, weitere Parallelen zu Johan Micoud zu suchen?

Geht ja nicht. Selbst Frank Baumann gelingt es nicht. „Der Vorname“, sagt der Sportchef des SV Werder Bremen über die Neuverpflichtung aus Südamerika, „ist aber nicht der Grund, weshalb wir ihn verpflichtet haben.“ Dass Johan Mina aber mal einer werden könnte wie Micoud, will Baumann gar nicht verhehlen. Mina sei „ein ähnlicher Spielertyp wie Micoud, „er ist spielerisch unheimlich gut, kann seine Mitspieler gut einsetzen und ist selbst torgefährlich.“

Der große Unterschied zu Johan Micoud ist jedoch, dass der Franzose 2002 schon 29 Jahre alt war und sich auf dem Höhepunkt seiner Karriere befand, als er zu Werder Bremen kam. Mina dagegen ist vor drei Wochen gerade einmal 18 Jahre alt geworden, ein Talent in der Kinderschuhen gewissermaßen. „Er bringt viel mit, aber wir sollten die Erwartungen nicht zu hoch ansetzen“, mahnt Baumann.

Werder Bremen-Neuzugang: Johan Mina wird es schwer haben

Keine Frage: Johan Mina wird es schwer haben, wenn er im Juli nach Bremen kommt. Neuer Club, neues Land, neuer Kontinent, neues Leben – für den Teenager wird nichts mehr so sein, wie es mal war. Und ob seine fußballerische Entwicklung bei Werder direkt den Verlauf nimmt, den sich Baumann und Trainer Florian Kohfeldt insgeheim wünschen, wird erst die Zukunft zeigen.

Eine Zukunft, die in Bremen gestaltet werden soll. Johan Mina könnte sogar noch U19 spielen, darf es aber wegen seines ecuadorianischen Passes nicht. Auch die U23 ist für ihn Sperrgebiet. Weshalb er ähnlich wie einst Josh Sargent während seiner ersten Monate in Bremen zunächst nur am Übungsbetrieb teilnehmen kann. „Johans Eingewöhnung wird im Training ablaufen“, bestätigt Baumann. Einsätze im Profi-Team des SV Werder Bremen sind vorerst weit weg für den auf Fotos sehr schmächtig wirkenden jungen Mann. Baumann: „Für die kommende Saison ist er in der Bundesliga nicht vorgesehen. Aber wenn er uns positiv überrascht, wäre es umso besser.“ Eine Ausleihe im ersten Werder-Jahr sei zudem nicht geplant, meint der Manager.

Florian Kohfeldt: Werder Bremen-Neuzugang Johan Mina mit „herausragenden Fähigkeiten“

Erstmal muss Johan Mina ankommen im Profi-Fußball. Nachdem er bei seinem Verein CS Emelec quasi seit eineinhalb Jahren ausgebremst war, keine Spiele auf Clubebene bestreiten durfte, geht es für den U-Nationalspieler darum, Rhythmus und Sicherheit zu finden. Das fußballerische Rüstzeug für eine Karriere in Europa sei auf jeden Fall vorhanden, urteilt Werder-Coach Kohfeldt.

Johan Minas Fähigkeiten seien „in seiner Altersstufe herausragend - nicht nur in seinem Land, sondern generell. Wir sind froh, dass wir so ein Talent für uns begeistern konnten. Aber es ist auch kein ganz einfacher Schritt für ihn, die Heimat zu verlassen“, sagt der 37-Jährige: „Ich hoffe, dass er sich schnell akklimatisiert. Dann werden wir sehen, wie wir ihn nach und nach Richtung Bundesliga bekommen. Das ist natürlich die Zielstellung, kann aber nicht während der nächsten Wochen und Monate erwartet werden.“ Und bis aus dem kleinen Johan M. mal ein großer Johan M. geworden ist, wird es – wenn überhaupt – sogar noch Jahre dauern. (csa)

