„Bereue es, nach Deutschland gegangen zu sein“: Johan Mina ist zurück beim SV Werder – soll aber wieder gehen

Von: Daniel Cottäus

Teilen

Johan Minas Wechsel zum SV Werder Bremen verlief nicht wie geplant. Im Gegenteil: er hat sich bislang als großes Missverständnis entpuppt. © gumzmedia

2020 wechselte Johan Mina als großes Talent aus Ecuador von CS Emelec zum SV Werder Bremen. Auf sein erstes Pflichtspiel für den Verein wartet der 20-Jährige noch immer. Auch in der kommenden Saison spielt Mina keine Rolle in den Planungen des Bundesligisten - und schiebt entsprechend Frust.

Bremen – Es ist eine Geschichte, die mehr als unglücklich ist, für alle Beteiligten. Anders lässt sich die Zusammenarbeit zwischen dem SV Werder Bremen und Johan Mina mittlerweile nicht mehr beschreiben. Als der damals 17-Jährige im Sommer 2020 vom ecuadorianischen Club CS Emelec an den Osterdeich wechselte, war damit die Bremer Hoffnung verbunden, ein Top-Talent unter Vertrag genommen zu haben. Als „Perspektivspieler für die Profimannschaft“ wurde Mina bei der Bekanntgabe des Transfers in einer Vereinsmitteilung bezeichnet.

Werder Bremen: Johan Mina ärgert sich über Wechsel nach Deutschland - „Nichts lief wie erwartet!“

Drei Jahre später ist er vom Sprung in Werder Bremens Bundesligateam aber weiter entfernt denn je, was beim Mittelfeldspieler für Frust sorgt. Gegenüber der ecuadorianischen Zeitung „Expreso“ sagte er nun: „Ich bereue es, nach Deutschland gegangen zu sein. Denn nichts lief wie erwartet.“ Zwar ist Johan Mina vor wenigen Tagen nach seiner zweiten Leihstation in den vergangenen zwei Jahren nach Bremen zurückgekehrt, dort bleiben wird er trotz Vertrags bis 2025 jedoch nicht. In der neuen Saison soll er ein weiteres Mal verliehen werden.

„Für den Sommer schauen wir uns in Absprache mit seinem Berater nach einem neuen Leihclub um, denn grundsätzlich sehen wir immer noch großes Potenzial in ihm, das er hoffentlich in Zukunft abrufen kann“, sagte Clemens Fritz am Montag auf Nachfrage der DeichStube. Bei den bisherigen Ausleihen an den portugiesischen Zweitligisten Estoril Praia (2021 bis 2022) sowie an seinen Heimatclub Emelec, wo Johan Mina in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kam (2022 bis jetzt), hatte der Mittelfeldspieler sportlich nicht überzeugen können.

Johan Mina frustriert über Werder Bremen-Wechsel: „Ich bereue es, nach Deutschland gegangen zu sein“

In Bremen hat sich seine komplizierte Situation derweil nicht verändert. Als Nicht-EU-Ausländer fehlt dem heute 20-Jährigen nach wie vor die Spielerlaubnis für Werders Bremens U23 (Regionalliga Nord), sodass es mit dem Heranführen ans Bundesligateam schwierig wird, weil Johan Mina schlicht keine Spielpraxis sammeln kann. Aus diesem Grund hatte Werder den Ecuadorianer, der in seinem ersten Jahr in Bremen auch von Verletzungen zurückgeworfen worden war, schon 2021 erstmals verliehen – ohne den gewünschten Effekt, wie heute klar ist.

„Wir haben auch gehofft, dass er bei uns einen besseren Start erwischt, aber er fiel relativ lang mit einer Verletzung aus. Zudem muss man sagen, dass wir uns von den beiden Leihstationen auch mehr erhofft haben“, sagte Fritz – und kündigt an: „Wir werden jetzt schauen, auf welchem Fitnesslevel Johan ist. Dann wird er mit der U23 trainieren.“ Bis ein neuer Leihclub gefunden ist. Gegenüber Johan Mina ist das von Werder Bremen bereits klar kommuniziert. „Ich weiß, dass ich wieder ausgeliehen werde. Sie haben mich bereits benachrichtigt“, sagte der Spieler. (dco)