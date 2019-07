Ex-Werder-Profi Johan Micoud schmeißt als Präsident bei AS Cannes hin

Raus ohne Applaus: Johan Micoud (hier im Dress von Werder Bremen) hat sein Amt als Präsident bei der AS Cannes mit sofortiger Wirkung niederlegt.

Cannes - Drei Jobs hatte Johan Micoud in seinem Leben nach dem Profi-Fußball. Der ehemalige Spielmacher von Werder Bremen ist als französischer TV-Experte und Winzer aktiv. Zudem arbeitete er als Club-Präsident bei seinem Heimatverein AS Cannes. Doch dieses Amt hat „Le Chef“ jetzt überraschend niedergelegt.

Das berichtet die französische Sportzeitung „L‘Equipe“. Gründe für das plötzliche Aus Micouds seien interne Differenzen gewesen. „Die Bedingungen wurden nicht mehr erfüllt, um fortzufahren. Da war ein gewisser innerer Widerstand im Club“, wird Johan Micoud von dem Blatt zitiert.

Werder Bremen: Darum zieht Johan Micoud bei AS Cannes die Reißleine

„Le Chef“ hatte es in seiner dreijährigen Amtszeit beim französischen Fünftligisten geschafft, solide Investoren für das mehrjährige Projekt - mit dem langfristigen Ziel Rückkehr in die zweite Liga - zu gewinnen. Doch zuletzt habe ihn das Gefühl beschlichen, dass „wichtige Bedingungen vom Verein nicht mehr erfüllt wurden und ein gewisser innerer Widerstand entstanden war“. Er sei jemand, der immer dazu neige, Dinge hundertprozentig zu tun. „Heute finde ich nicht mehr die richtige Gleichung. Aus diesem Grund gebe ich meinen Platz frei, um mich anderen Horizonten zuzuwenden“, so der 46-Jährige.

Dieser Entschluss ist dem begnadeten Fußballer von einst sicher nicht leicht gefallen. Schließlich handelt es sich bei Cannes nicht nur um seine Geburtsstadt, sondern in diesem Fall eben auch um seinen Heimatverein, bei dem er damals die ersten richtigen Schritte als Fußballprofi machte. Sein Ziel, den Club zu alter Stärke zurückzuführen, muss er nun also aufgegeben.

Quelle: DeichStube