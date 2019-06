Dieser Junge aus England hat das Weserstadion aus Lego nachgebaut

Crawley/Bremen - Der elfjährige Joe Bryant aus England baut die Stadien der Fußball-Bundesliga aus Lego. Das Weserstadion ist sein bisher größtes Projekt. Doch es ist kein Bauwerk für die Ewigkeit – oder?

Es wird der Tag kommen, an dem ein Kind aus England das Weserstadion zerstört. Mit einem beherzten Griff wird es das Dach abreißen, die Flutlichtmasten wie Gänseblümchen abknicken und durch die Tribünen brechen, als würde Godzilla aus der Weser steigen und sich seinen Weg Richtung Osterdeich bahnen.

Dieses Monster wird Joe Bryant sein, 11 Jahre alt, Sechstklässler aus Crawley südlich von London, und der darf das. Denn er hat das Weserstadion gebaut. In seinem Zimmer. Aus Lego. Und Tausende Fußballfans interessiert das.

Werder Bremen mag das Lego-Weserstadion

Am Mittwoch hat Joe sein neuestes Modell der Welt präsentiert. In einem Zeitraffer-Video dokumentiert er den Bau, wie eine leere genoppte grüne Spielfläche das Zentrum eines kleines Kunstwerks wird, wie er Tribünen hochzieht, das Dach aufsetzt, die Fassade anheftet und zum Schluss die Flutlichter aufsteckt. In den sozialen Medien bekommt Joe begeisterte Reaktionen. „We ❤ it“, schreibt sogar Werder Bremen.

Joe ist ein Junge auf einer Mission. So steht es in seinem Twitter-Profil (@AwayDayJoe_). Auf einer ziemlich langwierigen Mission. Er will alle 18 Bundesliga-Stadien aus Lego bauen. Sieben hatte er schon: Gladbach, Köln, Schalke, Leverkusen, Nürnberg, Mainz, Augsburg. Bremen ist jetzt die Nummer acht. Seine Follower in den sozialen Medien (ungefähr 3.000 auf Youtube und 2.000 auf Twitter) hatten sich vor allem die Allianz-Arena, den Signal-Iduna-Park und das Weserstadion gewünscht. Joe entschied sich für die Arena an der Weser.

Joe Bryant mag das Weserstadion und die Flutlichtmasten

„Ich mag den Look des Weserstadions sehr, und die Fans von Werder Bremen sind sehr cool“, erklärt Joe Bryant gegenüber der DeichStube. Besonders die Flutlichtmasten haben es dem Schüler angetan. „Die liebe ich!“ Überhaupt gefallen ihm die deutschen Stadien viel besser als die in der Premier League. „Viele englische Stadien sehen gleich aus, aber die in der Bundesliga sind alle unterschiedlich und toll.“ Und die Fans nicht zu vergessen! „Die Atmosphäre in deutschen Spielen sind so viel besser“, sagt Joe. Der 11-Jährige kennt sich aus.

Eigentlich ist Joe ein ganz normaler Junge aus England. Er besucht die sechste Klasse, mag Sport und Mathe, und will natürlich Fußball-Profi werden. Wenn das nicht klappt, könnte er sich vorstellen, echte Fußballstadien zu entwerfen. Oder Achterbahnen. Mal sehen. Mit Stadien hat er natürlich am meisten Erfahrung.

+ Joe Bryant zeigt das halbfertige Lego-Modell des Weserstadions von Werder Bremen. Mit Bildern wie diesem hielt er seine Follower in den sozialen Medien auf dem neuesten Stand. © Twitter @AwayDayJoe_

Fußballstadien aus Lego baut er, seit er „ungefähr fünf“ ist, sagt Joe. „Ich mochte Fußballstadien, also habe ich angefangen, Tribünen zu bauen und meine eigenen Stadien zu entwerfen.“ So ging es los. Irgendwann stellte seine Familie Fotos und Videos der gebauten Arenen ins Internet, die Resonanz war überwältigend. Medien wurden auf Joe aufmerksam, Clubs luden ihn mit seinen Lego-Bauten nach Deutschland ein. Er war zum Beispiel auf Schalke, in Nürnberg und Köln.

„Es ist fantastisch, wenn die Fans sehen können, was ich gebaut habe. Viele wollen Fotos machen“, freut sich Joe. Die beste Erfahrung hat er in Mainz gemacht. Seine Miniatur wurde auf den Rasen der Opel-Arena gestellt, als Joe vom Fernsehsender Sky und dem Stadionsprecher interviewt wurde und seine Arbeit vorstellen konnte. „Meine Freunde in der Schule waren ziemlich neidisch“, berichtet Joe.

Weserstadion-Nachbau mit mehr als 3.300 Lego-Steinen

Das Weserstadion ist mit mehr als 3.300 Steinen und rund fünf Wochen Bauzeit sein bisher größtes Projekt. In manchen Stadien war Joe schon vor seinen Bauvorhaben. In Bremen nicht. Auch deswegen war das Weserstadion für ihn eine besondere Herausforderung. Aber die vielen Fotos und Infos, die er von Club und Fans bekommen habe, hätten ihm die Arbeit erheblich erleichtert, zum Beispiel bei der Rekonstruktion des Innenraums.

Ein anderes Problemchen: diese verflixte Fassade mit den Solar-Panels. Welche Farbe nimmt man denn dafür? Aus Fotos und Nachfragen bei den Fans wurde Joe nicht ganz schlau. „Mir wurde gesagt, wenn die Sonne scheint, ist es blau, und wenn es bewölkt ist, ist es grau.“ Am Ende entschied er sich für für mehr Blau und ein bisschen Grau. „Es sieht viel heller aus, ich hoffe, das ist okay.“

Verhindert Werder Bremen den Abriss des Lego-Weserstadions?

Jetzt steht es also. Aber es ist kein Bauwerk für die Ewigkeit. Irgendwann wird Joe sein Weserstadion vermutlich wieder auseinandernehmen müssen. Weil er die Steine für die nächsten Projekte braucht. Und weil sein Kinderzimmer allmählich zu klein wird. Dort steht aktuell immerhin eine schicke kleine Nachbarschaft aus Weserstadion, Opel-Arena und WWK-Arena. Aber bald muss wieder Platz her. „Das ist sehr traurig, aber meine Mum sagt, wir bräuchten noch ein zweites Haus, wenn ich alle Stadien behalten würde.“

Also muss Joe wohl oder übel irgendwann die Spielzeug-Bagger anrollen lassen – oder halt Godzilla spielen. Wobei: Eine Alternative gibt es noch. Der RSC Anderlecht hat Joes Modell des Constant-Vanden-Stock-Stadion gekauft und in den eigenen Fanshop gestellt. Wer weiß, vielleicht kann ja ausgerechnet Werder Bremen eines Tages dem Weserstadion helfen, dem Abriss zu entkommen.

Quelle: DeichStube