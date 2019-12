Neue Stärke: Auch Jiri Pavlenka kann die Bayern stoppen!

Bremen – Wer den FC Bayern München besiegen will, der braucht einen überragenden Torwart – so wie Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach bei ihren jüngsten 2:1-Siegen gegen den Rekordmeister. Kann Jiri Pavlenka, der Keeper des SV Werder Bremen, dem Leverkusener Lukas Hradecky und dem Gladbacher Yann Sommer am Samstag nacheifern? Durchaus!

Pavlenka ist nicht nur rechtzeitig vor dem Duell mit dem Meister wieder in Form gekommen, sondern hat auch gegen die Bayern schon seine große Klasse bewiesen. Der Tscheche hat ganz offensichtlich keine Angst vor Gastspielen in der Allianz-Arena. Vor acht Monaten war Pavlenka sogar ganz dicht dran an einem Zu-Null-Spiel gegen den großen Favoriten. Robert Lewandowski und Serge Gnabry waren bereits an ihm verzweifelt. Erst ein abgefälschter Schuss von Niklas Süle landete in der 75. Minute im Netz – und die Bayern bejubelten mal wieder einen Sieg gegen Werder Bremen.

Werder Bremen: Allein Jiri Pavlenka wird es nicht richten können

22 Mal hatten die Bayern an diesem Tag auf das Bremer Tor geschossen, sechs Mal musste Pavlenka eingreifen. Ähnlich erging es zuletzt auch Hradecky und Sommer. Sie mussten auch einmal hinter sich greifen, aber ihre Teams langten vorne zu – und schon klappte es mit dem Dreier gegen den Abo-Meister.

Allein Pavlenka wird es also wohl kaum richten. Aber er kann ein entscheidender Faktor sein. Vor einigen Woche wäre ihm diese Rolle nicht zugetraut worden. Der Tscheche wirkte weit entfernt von seiner Topform der Vorsaison. Er war nicht richtig schlecht, wenngleich ihm auch der eine oder andere ungewohnte Fehler unterlief, es fehlten aber vor allem die richtig guten Paraden. Gegen Wolfsburg und Paderborn zeigte er dann endlich wieder ganz starke Reflexe. Da war er wieder, der alte Pavlenka. Der Keeper, den sie in Bremen gerne Krake nennen.

Werder Bremen: Jiri Pavlenka in der Bundesliga-Rangliste auf Platz vier

Der 27-Jährige hat sich inzwischen auch in den Bundesliga-Ranglisten wieder nach oben gearbeitet. In der Rubrik „Paraden“ belegt er Platz vier hinter Mark Flecken (SC Freiburg), Robin Zentner (FSV Mainz 05) und Frederik Rönnow (Eintracht Frankfurt). Und bei den „Vereitelten Großchancen“ hat sich Pavlenka immerhin schon auf Platz sieben vorgekämpft. Am Wochenende könnte es für ihn weiter nach oben gehen, denn genügend Gelegenheit, sich auszuzeichnen, wird er gegen das Münchner Starensemble bekommen. (kni)