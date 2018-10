Pavlenka im Interview: „Ich kann auch ausrasten“

Bremen - Jiri Pavlenka lächelt freundlich und reicht zur Begrüßung die Hand. Der Werder-Keeper ist ein angenehmer Typ, aber auch ein sehr zurückhaltender. Interviews gibt er nur selten, meistens antwortet er sehr kurz auf die Fragen. „Ich brauche das nicht“, erklärt der 26-Jährige.

Der Tscheche hat nichts gegen die Medien, aber er mag diese Art des Rampenlichts nicht. Dabei hat er durchaus interessante Dinge zu erzählen. Im Gespräch mit der DeichStube gewährt er etwas mehr Einblick als sonst, was auch an der hervorragenden Dolmetscherin Jana Frondt liegt. Es wird viel gelacht – und Pavlenka berichtet von geheimen Zielen, die er dann doch noch irgendwie verrät, von Schwierigkeiten in seiner zweiten Saison bei Werder und von einer Sache, die er in Bremen vermisst.

Herr Pavlenka, welche ist ihre Lieblingszahl?

Jiri Pavlenka: Sorry, ich habe keine.

Lieben Torhüter nicht die Null?

Pavlenka: Stimmt, dann ist die Null jetzt meine Lieblingszahl (lacht).

Sie wissen sicherlich, worauf wir anspielen: Wie wichtig war es für Sie, jetzt zwei Mal in Folge in der Bundesliga und damit auch erstmals in dieser Saison zu Null gespielt zu haben?

Pavlenka: Das war nicht nur wichtig für mich, sondern für die ganze Mannschaft. Das ist nämlich nicht so einfach. Wir wollen in dieser Saison offensiver spielen, aber gleichzeitig auch hinten möglichst wenig zulassen, um die Null zu halten. Das gelingt uns nun immer besser.

Sie haben sich am zweiten Spieltag in Frankfurt bei einem Zusammenprall eine Gehirnerschütterung zugezogen. Wie oft denken Sie noch daran?

Pavlenka: Gar nicht. Ich bin fit, es gibt keine Folgeschäden. Es war ja auch nichts kaputt, sondern nur eine Gehirnerschütterung. Deshalb habe ich auch keine Angst.

Nach Ihrer starken Premieren-Saison haben Sie gesagt, es sei eine Herausforderung, das zu bestätigen. Wie zufrieden sind Sie?

Pavlenka: Zufrieden bin ich nie, da können Sie den Trainer oder auch jeden anderen fragen. Ich suche immer Wege, mich verbessern zu können. Klar, vor einem Jahr hat mich hier niemand gekannt, es gab keine großen Erwartungen. Das ist jetzt anders, damit muss ich leben.

Bei einigen Gegentoren wurde diskutiert, ob Sie den einen oder anderen Ball in Topform nicht vielleicht gehalten hätten. Sie selbst haben nach dem Stuttgart-Spiel einen Fehler eingestanden. War es ein holpriger Saisonstart für Sie?

Pavlenka: In Stuttgart bin ich beim Herauslaufen ein zu großes Risiko gegangen und habe meinem Team damit nicht geholfen. Das sehe ich ein, aber ansonsten?

Fehlten auch Ihre berühmten Glanzparaden im Eins-gegen-Eins. Gegen Schalke waren Sie dann gegen Guido Burgstaller genau in so einer Situation zur Stelle, und seitdem heißt es: Der alte Pavlenka ist wieder da!

Pavlenka: Das muss man sich schon alles etwas genauer anschauen. Ich habe in dieser Saison einfach viel weniger zu tun als vor einem Jahr. Es gibt nicht mehr so viele Gelegenheiten, sich auszuzeichnen.

+ Jiri Pavlenka hielt gegen Schalke 04 am vergangenen Wochenende die Null. © gumzmedia

Ist das nicht langweilig?

Pavlenka: (lacht) Nein, nein. Das ist gut, weil wir viel besser verteidigen.

Was macht mehr Spaß: viel oder wenig Arbeit?

Pavlenka: Ich kenne das schon aus Tschechien. In dem einen Club hatte ich viel zu tun, in dem anderen bekam ich nur ein, zwei Schüsse im Spiel aufs Tor. Damit musst du als Torhüter umgehen können, das musst du lernen.

Sie haben gesagt, dass Sie sich verbessern wollen, in welchen Bereichen genau?

Pavlenka: Unser Torwarttrainer Christian Vander und ich haben uns Ziele gesetzt. Aber die werde ich nicht verraten.

Haben Sie Angst, dadurch auf Schwächen aufmerksam zu machen?

Pavlenka: Nein. Das ist eine interne Abmachung. Nach der Saison verrate ich Ihnen gerne, welche Ziele wir erreicht haben und welche nicht.

Sie werden seit ein paar Monaten immer wieder mit diversen europäischen Topclubs in Verbindung gebracht – zuletzt mit dem FC Barcelona. Macht Sie das stolz?

Pavlenka: Natürlich schmeichelt einem das, das sind absolute Topclubs. Aber ich konzentriere mich auf meine Karriere in Bremen.

Spielen Sie in der nächsten Saison mit Werder international?

Pavlenka: Das hoffe ich.

Sie sind über ein Jahr in Bremen, gibt es inzwischen einen Lieblingsort?

Pavlenka: Das Weserstadion natürlich (lacht). Ich gehe mit meiner Verlobten gerne in die Stadt, um Kaffee zu trinken. Oder wir machen mit unserem Hund einen Spaziergang durch den Bürgerpark.

Was vermissen Sie aus Tschechien?

Pavlenka: Die Familie natürlich. Abgesehen von den Länderspielen bin ich nur noch ein, zwei Mal im Jahr in meiner Heimat. Das ist wenig.

Wenn Sie das Leben in Tschechien und Deutschland vergleichen, was würden Sie gerne importieren?

Pavlenka: Ein tschechisches Kino (lacht). Wir würden gerne mal wieder einen Film gucken gehen, den wir auch gut verstehen. Auf Deutsch oder Englisch ist das dann doch sehr anstrengend.

Wie läuft es mit der deutschen Sprache?

Pavlenka: Fußballerisch verstehe ich alles. Ich komme auch im Alltag sehr gut zurecht. Mir fehlt aber noch etwas die Sicherheit, Deutsch zu sprechen – gerade bei Interviews. Deshalb nehme ich weiterhin Unterricht.

Ihr Teamkollege Nuri Sahin hat vor dem Wolfsburg-Spiel eine Ansprache an die Mannschaft gehalten, wäre das auch etwas für Sie?

Pavlenka: Nein, nein – ich konzentriere mich vor Spielen nur auf mich. Während des Spiels ist das natürlich anders, da mache ich schon meine Ansagen.

Sie wirken trotzdem immer etwas zurückhaltend und vorsichtig: Wann flippt ein Jiri Pavlenka eigentlich mal aus?

Pavlenka: Das wollen Sie gar nicht wissen (lacht).

Doch!

Pavlenka: Ich bin ja ein ruhiger Typ. Aber ich kann auch ausrasten. In meinen alten Clubs habe ich das schon bewiesen.

Bei Werder noch nicht?

Pavlenka: Bis jetzt gab es noch keinen Grund dafür.

Was wäre denn ein Auslöser?

Pavlenka: Ich versuche, nach jedem Spiel gegenüber der Mannschaft positiv zu bleiben. Aber manchmal passieren auf dem Platz Dinge, die man dann hinterher mehr als deutlich ansprechen muss. Aber machen Sie sich keine Sorgen, ich gehe niemandem an den Hals.

Schauen Sie daheim viel Fußball?

Pavlenka: Champions League sehr gerne, manchmal auch Bundesliga, aber bei uns läuft gewiss nicht nur Fußball.

Wer ist aktuell der beste Torwart der Welt?

Pavlenka: Jan Oblak von Atletico Madrid.

Warum?

Pavlenka: Er ist ein wunderbarer Torwart, exzellent auf der Linie. Und es spricht für ihn, dass er in der vergangenen Saison mehr Spiele gemacht hat, als er Tore bekommen hat.

Ist das also das Ziel eines jeden Torwarts und damit auch das Ziel, das Sie uns nicht verraten wollten?

Pavlenka: Na ja, das wäre natürlich schon schön . . .

Und wer ist der beste Keeper in der Bundesliga?

Pavlenka: Ich! (lacht) Nein, Manuel Neuer natürlich.

Immer noch? Manuel Neuer ist zuletzt sehr viel kritisiert worden, war das nach seiner langen Verletzungspause fair?

Pavlenka: Die Kritik galt doch nicht nur Neuer, sondern dem ganzen Team der Bayern. Manuel Neuer hat das Torwartspiel revolutioniert, so wie er mitspielt und wie weit er vor dem Tor steht. Da sehe ich keine Veränderung, das macht er immer noch richtig gut.

Mögen Sie eigentlich Kraken?

Pavlenka: Ich habe noch keine gegessen. Aber ich weiß natürlich, was Sie meinen.

Die Fans verehren Sie als Krake, und es gibt schon diverse Foto-Montagen.

Pavlenka: Die sind wirklich super, das gefällt mir.

Werden Sie in der Kabine nun Krake oder weiterhin Pavlas genannt?

Pavlenka: Den einen oder anderen Kraken-Spruch bekomme ich schon, aber ich bin weiterhin nur Pavlas.

Sonntag geht es gegen Leverkusen. Sie haben bislang drei Mal gegen Bayer gespielt und nie gewonnen. Warum wird das diesmal anders?

Pavlenka: Ich weiß nicht, ob sich das ändert. Aber Leverkusen ist in einer ähnlich schwierigen Situation wie vor einer Woche Schalke und musste jetzt auch noch in der Europa League ran. Außerdem haben wir ein Heimspiel, also hoffen wir auf einen Sieg.

Quelle: DeichStube