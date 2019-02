Pavlenka outet sich als Hellseher

Dortmund - Jiri Pavlenka hat in Dortmund etwas getan, das hat er in Deutschland noch nie nach einem Pflichtspiel gemacht: Der Werder-Keeper kam in die so genannte Mixed-Zone und sprach mit den Journalisten. Kein Wunder, denn der Tscheche hatte schier Außergewöhnliches zu berichten.

„Ich war mir vor dem Elfmeterschießen zu 100 Prozent sicher, dass ich die ersten beiden Elfmeter halten werde. Ich weiß nicht, warum, aber ich war mir einfach sicher“, berichtete Pavlenka auf Englisch und grinste zufrieden. Denn in der Tat hatte er erst den Versuch von Paco Alcacer pariert und dann auch den Schuss von Maximilian Philipp entschärft. Damit brachte der 26-Jährige Werder auf die Siegerstraße.

Pavlenka - Man of the Elfmeterschießen

Die Kollegen besorgten den Rest. Da spielte es keine Rolle mehr, dass zumindest Axel Witsel und Julian Weigl ihr Duell mit Pavlenka für sich entschieden hatten. „Ich bin so glücklich, dass ich der Mannschaft helfen konnte“, schwärmte der Tscheche und scherzte: „Ich bin nach dem Spiel als Man of the Match ausgezeichnet worden. Aber ich war doch nur Man of the Elfmeterschießen, im Spiel habe ich doch überhaupt nichts gehalten.“

Aber woher wusste Pavlenka überhaupt, warum es so gut laufen konnte? Was hatte ihn so sicher gemacht? Und wann war ihm dieser Gedanke gekommen? „Vor dem Elfmeterschießen“, erzählte Pavlenka. Er sei auch ganz gut vorbereitet gewesen auf die Dortmunder Schützen. Da ist Torwarttrainer Christian Vander natürlich immer eine Hilfe. Wenngleich Pavlenka diesmal mehr aus dem Bauch heraus entschieden hat, wie er berichtete. Das gehört eben auch dazu.

Die Krake ist jetzt auch ein Elfmeter-Killer

Als Elfmeter-Killer war Pavlenka bislang gar nicht so bekannt. Okay, vor fast genau einem Jahr hatte er binnen einer Woche zwei Strafstoß-Duelle in der Bundesliga gegen Wolfsburg (Paul Verhaegh) und Freiburg (Janik Haberer) für sich entschieden. Aber es gibt eben auch sechs Elfmeter, die er in Bremer Pflichtspielen passieren lassen musste. Doch nun gilt sein Spitzname Krake ganz gewiss auch für die Schüsse vom Punkt.

Das könnte im weiteren Verlauf des Pokalwettbewerbs natürlich noch ganz wichtig werden. Und Pavlenka denkt natürlich schon weiter: „Wir haben eine große Chance, ins Finale zu kommen.“ Einen Wunschgegner für das Viertelfinale hat er nicht: „Wir müssen doch jeden schlagen.“ Dass die Bremer das können, haben sie in Dortmund beim Tabellenführer der Bundesliga bewiesen. Auch dank Jiri Pavlenka – dem Elfmeter-Killer!

Quelle: DeichStube