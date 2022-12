Mal wieder der Rücken: Ausfall von Werder-Torwart Pavlenka weckt unschöne Erinnerungen

Von: Malte Bürger, Daniel Cottäus

Jiri Pavlenka hat sich erneut am Rücken verletzt: Der Keeper des SV Werder Bremen fiel im Testspiel gegen den SV Meppen kurzfristig aus. © nordphoto / gumzmedia

Bremen – Nichts ging mehr. So gern Jiri Pavlenka auch gespielt hätte, er konnte es einfach nicht. Der Torhüter des SV Werder Bremen stand schließlich bereits auf dem Platz, machte sich ebenso wie seine Kollegen warm. Doch noch ehe die Testpartie gegen den Drittligisten SV Meppen (1:0) beginnen konnte, war sie für den 30-Jährigen auch schon wieder beendet. Nach der Begegnung erklärte Chefcoach Ole Werner, was seinen Schlussmann so kurzfristig außer Gefecht gesetzt hatte.

„Es betrifft den Rücken, aber ich weiß nicht ganz genau, was es ist“, sagte der Trainer des SV Werder Bremen, um dann zumindest ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. „Es soll etwas Hexenschussartiges sein, so wurde es mir geschildert. Aber ich habe noch nicht mit ihm oder dem Arzt detaillierter gesprochen.“ Auch ob Jiri Pavlenka nun ein längerer Ausfall droht, ist noch unklar.

Werder Bremens Jiri Pavlenka erneut am Rücken verletzt: Droht ein längerer Ausfall?

Es ist nicht das erste Mal, dass sich der tschechische Nationalkeeper mit Rückenproblemen herumplagt. Erst im vergangenen Jahr hatte er deshalb ganz kurzfristig die verschobene Fußball-Europameisterschaft verpasst. Und die Schmerzen hielten sich hartnäckig, auch deshalb verlor er zu Beginn von Werder Bremens Zweitligasaison seinen Stammplatz zunächst an Michael Zetterer. Aber wohl nicht nur deshalb.

Kürzlich offenbarte Jiri Pavlenka in einem Interview mit der „Bild“-Zeitung, dass es auch noch andere gesundheitliche Beschwerden gab. Die genaue Diagnose verriet der Keeper zwar nicht, deutete aber ein mögliches Karriereende an: „Jetzt bin ich glücklich, dass ich überhaupt wieder im Tor stehen kann.“ Zuletzt hatte er nach eigener Aussage bei Werder Bremen komplett schmerzfrei trainiert und gespielt – zumindest in den nächsten Tagen wird er nun mit der einen oder anderen Einschränkung leben müssen. (mbü/dco)