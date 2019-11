Live-Ticker zur Mitgliederversammlung des SV Werder Bremen: Leonhart ist das 40.000 Mitglied

Bremen - Der SV Werder Bremen trifft sich zur alljährlichen Mitgliederversammlung. Im Live-Ticker der DeichStube gibt es alle News, Infos und Ereignisse zur JHV live!

Werder Bremen : Die Mitgliederversammlung im Live-Ticker

: Die im Alle News live von der JHV des SV Werder Bremen

<<< AKTUALISIEREN >>>

19.35 Uhr: So, Quizfrage: Kennen Sie Marco Leonhardt? Nein? Kein Problem, wir bisher auch nicht. Dafür aber jetzt, denn der Mann ist niemand Geringeres als - Trommelwirbel! - das 40.000 Werder-Mitglied! Stark! Das muss man auch erstmal so hinkriegen.

19.29 Uhr: Höfer inzwischen bei den Ehrungen für die erstmalige Berufung in eine Nationalmannschaft angekommen - viele junge Werder-Handballer(innen) und Fußballer(innen) bekommen nun ihren verdienten Applaus.

19.25 Uhr: Nur fürs Protokoll (und weil sich die Ehrungen naturgemäß etwas hinziehen) - folgende Werder-Profis sind heute Abend dabei: Sahin, Maxi Eggestein, Pavlenka, Klaassen, Langkamp, Gebre Selassie und Moisander.

19.21 Uhr: Bisher ist hier heute Abend übrigens kein Standard-Gegentor gefallen.

19.20 Uhr: Fun Fact: Auch Hannes Grunewald, der Sohn von Präsident Hubertus Hess-Grunewald bekommt eine Ehrennadel, und zwar die in Silber für 25-jährige Mitgliedschaft. Nicht schlecht für einen 25-Jährigen, da haben die Eltern früher mit Auge angemeldet.

19.14 Uhr: Und natürlich Johann Gröne und Wilfried Milde - seit 40 Jahren ehrenamtlich für den SVW im Einsatz. Beide dürfen sich ab sofort Ehrenmitglieder nennen.

19.12 Uhr: Präsidiumsmitlgied Jens Höfer jetzt am Mikrofon, er ist auch heute Abend wieder der Mann mit dem Edelmetall: Ehrungen, Ehrungen, Ehrungen stehen nun an! Für Mitglieder, die dem Verein sehr lange angehören sowie für jene, die sich lange ehrenamtlich engagieren. Stellvertretend, weil ganz an der Spitze seien Rita Höfer, Jürgen Kalbhenn und Klaus Lohmann genannt, die seit - Obacht! - 70 Jahren ununterbrochen Werder-Mitglied, also 1949 eingetreten sind. Respekt!

19.05 Uhr: Der erste Antrag des Abends kommt von Hess-Grunewald: Die Redezeit pro Mitglied wird auf fünf Minuten beschränkt. Erleichtertes Aufseufzen hier und da.

19.01 Uhr: Sonder-Begrüßung und Sonder-Applaus für Ehrenpräsident Fischer, der nach viermonatigem Krankenhausaufenthalt wieder fit ist. Auch Manfred Engelbart, der Vorsitzende des SV Atlas Delmenhorst, Werders Pokalgegner aus der ersten Runde, ist da - und wird von Hess-Grunewald namentlich begrüßt.

19.00 Uhr: Pünktlich auf die Minute, der Mann weiß, was Timing ist: Präsident Hess-Grunewald eröffnet den Abend. Let the Werder-Mitgliederversammlung begin!

18.59 Uhr: Die Werder-Profis heute Abend übrigens im Geschäftsmann-Look, da wird viel mit Hemden und Sakkos gearbeitet. Trainingsklamotte hätte aber auch was gehabt.

18.51 Uhr: Übrigens, ganz schnell noch, bevor es später untergeht: Auch in diesem Jahr stehen die Frikadellen natürlich wieder hoch im Kurs! Bisschen Senf dabei - hmm, das schmeckt, das macht satt - allerdings auch träge, was das Zuhören erschwert. Profis wissen deshalb: Nach drei ist Schluss!

18.46 Uhr: Die Kamerateams haben sich in Position gebracht, rund um einen der Biertische in der ersten Reihe, an dem gleich die Vertreter der Bundesligamannschaft sitzen werden - und da kommen sie auch schon, angeführt von Coach Kohfeldt.

18.37 Uhr: So langsam wird es voll auf dem Podium, auf dem gleich Werders komplette Vereinsführung und Chefetage sitzen wird. Marco Bode, der Vorsitzende des Aufsichtsrats, ist soeben angekommen, hält einen Plausch mit Ehrenpräsident Klaus-Dieter Fischer. Mehr Werder auf einen Blick geht nun wirklich nicht! Sprechen sie über den Europapokalsieg von 1992? Die Meisterschaft von 1993? Vermutlich beides. Muss ja.

+ Klaus-Dieter Fischer (li.), Ehrenpräsident des SV Werder Bremen, im Gespräch Mit Marco Bode bei der Mitgliederversammlung 2019. © Gumz

18.23 Uhr: An dieser Stelle, quasi zum Warmwerden, schon mal ein schneller Blick auf die Tagesordnung - elf Punkte hat Werder da zusammengetragen, es sind die üblichen Formalitäten, Dinge, die erledigt werden müssen. Spannung versprechen aber wie immer die Berichte der Geschäftsführer. Prognose: Gegen 1.30 Uhr sollten wir hier durch sein.

18.18 Uhr: Ganz allmählich füllt sich die Halle an der Hemelinger Straße. Mitglieder, Vereinsoffizielle - ein großes Händeschütteln und Schulterklopfen. Werder-Präsident Hess-Grunewald derweil schon voll im Einsatz - als Lichtdouble auf dem Podium.

17.44 Uhr: Um 19 Uhr geht es offiziell los. Wir richten uns hier schon mal ein, um Euch mit allen News von der Mitgliederversammlung des SV Werder Bremen zu versorgen. Die JHV ist erfahrungsgemäß lang, also macht es Euch bequem.

17.33 Uhr: Die Beförderung von Clemens Fritz zum neuen Leiter der Scouting-Abteilung dürfte übrigens bei der JHV des SV Werder Bremen offiziell gemacht werden. Wir halten Euch natürlich hier auf dem Laufenden!

Werder Bremen-JHV im Live-Ticker: Es geht natürlich auch ums Geld

Wie die Saison 2018/19 für den SV Werder Bremen sportlich gelaufen ist, weiß jeder. Grundsätzlich gut mit Platz acht in der Liga und dem Erreichen des DFB-Pokal-Halbfinales. Welche Auswirkungen das auf die wirtschaftliche Bilanz des Clubs hat, wird auf der Mitgliederversammlung am Montagabend verraten. So viel ist schon bekannt: Ein Minus in der Bilanz gibt es nicht.

Werder Bremen-JHV im Live-Ticker: So läuft die Mitgliederversammlung

Wahlen stehen in diesem Jahr nicht an, aber andere spannende Themen kommen bei Werder Bremen auf den Tisch: Wie geht es weiter im Polizeikostenstreit mit dem Land Bremen? Wie ist der Stand bei der Planung des neuen Leistungszentrum? Was hat Sportchef Frank Baumann mit der Profi-Abteilung vor? Und wie werden eigentlich die Vertreter der seit acht Spielen sieglosen Mannschaft in der Halle an der Hemelinger Straße empfangen? Alle Antworten gibt es im Live-Ticker derDeichStube.